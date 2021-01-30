Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi
Okan Buruk'un ayrılmasıyla teknik direktör arayışında olan turuncu- lacivertli ekip, teknik direktörlük görevine deneyimli çalıştırıcı Aykut Kocaman'ı getirdi.
|30 Ocak 2021 16:05
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Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır. İfadelerine yer verildi.
KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMEİstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 30, 2021
Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır. pic.twitter.com/ZSQAZG6M4f
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