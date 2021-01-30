İYİ Partili vekilden Başkan Böcek'e 'sürgün' tepkisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda müdür olarak görev yapan Ayhan Dumlupınar geçen günlerde Elmalı İlçe Hizmet Birimi'ne müdür olarak görevlendirdi. Büyükşehir Belediyesi'nde Hasan Subaşı döneminden bu yana görev yapan Dumlupınar'ın bu görev yeri değişikliği şok etkisi yarattı.

Dumlupınar'ın sürgün edildiği iddiaları üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, sosyal medya hesabından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i etiketleyerek duruma tepki gösterdi. Subaşı, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ne demek sürgün? Bir belediyeci olarak hiç sevmediğim bir konu! Hem kamuya hem insanlığa zarar, kimseye yararı yok. Hele böylesine pırıl pırıl insanlar için ne büyük ayıp! Bu zararlı alışkanlığı lütfen siz bari sürdürmeyin."