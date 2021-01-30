Akşener'in seçim beklediği tarih Pazartesi'ye denk geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'de canlı yayına katılarak gazeteci Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı.

Akşener, bir soru üzerine şunları söyledi:

"Ben 21 Haziran'da erken seçim bekliyorum. Sadece analiz yapıyorum. Bu kafayla gidildiği için daha da kötüleşeceği için. Diyelim ki Haziran'da seçim olacak Nisan'da bunun kararının alınması gerekir. Ki seçim istemek elbette muhalefetin görevidir. Bir an evvel bu kötülüklerin ortadan kalkması için. Oturulacak tekrar bir sistem kurulacak. O sistem üzerinden tekrar ortaklaşılacak ve o seçime katılınacak. Bugünün şartlarında ittifaksız seçime girmek görünmüyor."

Ancak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in belirtmiş olduğu 21 Haziran tarihi Pazartesi gününe denk gelmektedir. Seçimler ise 6271 sayılı Kanun uyarınca genel kural olarak Pazar günü yapılmaktadır.