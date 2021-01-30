Nüfusunun 4 katından fazla sayıda Kovid-19 aşısı sipariş etti

TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANSI DENK GÖREN DÜZENLEMELER DEĞİŞTİRİLMELİDİR Hali hazırda süresi veya tezli-tezsiz olup olmadığına bakılmaksızın yüksek lisans mezunlarına ilave bir kademe verilmekte olup, bu durum tez aşamasının gerek süre gerekse de gerektirdiği yoğun emek düşünüldüğünde tezli yüksek lisans yapanlar aleyhine bir dengesizlik oluşturmaktadır