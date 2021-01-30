Nüfusunun 4 katından fazla sayıda Kovid-19 aşısı sipariş etti
Danimarka, yaklaşık 5.8 milyon nüfusuna karşın 24.8 milyon kişiye yetecek kadar yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı siparişi verdi
|30 Ocak 2021 16:26
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Danimarka İlaç Ajansının internet sitesinde yer alan rakamlara göre, Danimarka, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı 41.6 milyon doz aşı siparişi verdi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu aracılığıyla aşı tedarik eden Danimarka, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, BioNTech/Pfizer, CureVac ve Moderna firmalarından aşı alacak.
Anlaşma çerçevesinde Danimarka'nın 3 milyon kişi için ekstra aşı opsiyonunun daha bulunduğu kaydedildi. Söz konusu opsiyonun da kullanılması durumunda, 27.8 milyon kişiye yetecek kadar aşı satın alınmış olacak.
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