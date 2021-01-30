1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Koronavirüs salgınında 'Şubat ayında yeni pik' uyarısı

Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, aile ziyaretleri ve konaklamalı tatiller nedeniyle koronavirüs vakalarında şubat ayı ortalarından itibaren yeni bir 'pik' yaşanabileceği uyarısında bulundu.
 30 Ocak 2021 16:34
+Aa- Yazdır
Koronavirüs salgınında 'Şubat ayında yeni pik' uyarısı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, artan aile ziyaretleri ve konaklamalı tatil nedeniyle Kovid-19 vakalarında şubat ortalarından itibaren yeniden "pik" yaşanabileceğini belirtti.

Sertoğullarından, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarında alınan tedbirlerle önemli düşüş ivmesi yakalanmasına rağmen son günlerde yeniden bir hareketlilik görüldüğüne dikkati çekti.

YARIYIL TATİLİNİN ETKİSİ: BU KORKTUĞUMUZ BİR TABLO

Geçen hafta başlayan yarıyıl tatilinin rakamları doğrudan etkilediğini belirten Sertoğullarından, "Özellikle son 4 gündür 5 bin seviyelerinde olan vaka sayısı 7 binlere ulaştı. Bu durum insanların yarıyıl tatilinde tedbirlere uymayarak sokağa çıktığı, akraba ziyaretleri yaptığının göstergesi. Bu korktuğumuz bir tablo. Virüs son günlerde yine aramızda dolaşmaya ve yayılmaya başladı." dedi.

Sertoğullarından, hasta sayısı ve yoğun bakım doluluk oranlarındaki azalmanın kimseyi aldatmaması gerektiğini, bu rakamların tedbirlere uyulmaması durumunda hızla yeniden yükselebileceğini söyledi.

Bu süreçte özellikle gençlere çok büyük görevler düştüğünü ifade eden Sertoğullarından, şunları kaydetti:

"Yarıyıl tatili nedeniyle hareketliliğin olduğu kesim daha çok genç nesil. Hastalık riskleri daha az, çoğu bu hastalığı semptom yaşamadan geçiriyor. Bu grubun hastalığı, kronik rahatsızlığı olanlara ve yaşlı aile fertlerine bulaştırma riski oldukça yüksek. Bu da düşen ağır hasta sayımızın yeniden yükselmesine neden olur.

Artan aile ziyaretleri ve konaklamalı tatil nedeniyle vaka sayısında artış var. Virüsün yayılımının birkaç hafta sonra belirgin olacağını düşünecek olursak şubat ayının ortalarından itibaren yeni bir pik yaşanabilir. Özellikle alışveriş ve kayak merkezlerindeki yoğun insan hareketliliği bizi endişelendiriyor."

Tedbirlere uymadan seyahat edenlerin tatil dönüşü kendilerini gönüllü karantinaya almasının önemli olduğunu belirten Sertoğullarından, herkesin Kovid-19 ile yaşamayı öğrenmesi ve aşılama olsa bile bir süre daha maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

AŞIYLA İLGİLİ YANLIŞ DÜŞÜNCELER

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşı çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini de dile getiren Sertoğullarından, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık çalışanları başta olmak üzere belli bir yaş üzerindeki vatandaşlara aşı yapılınca koruma sağlanmış gibi toplumda yanlış bir düşünce var. Aşının etkisinin görülmesi için 2. dozunun uygulandıktan sonra 3 hafta geçmesi lazım. Türkiye'de 1,5 milyondan fazla aşı yapıldı. Toplumun aşıyla korunması için yüzde 60'ının aşılanması lazım."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. İlhan, vaka sayılarının artış sebebini açıkladı
30 Ocak 2021 15:36		 Tokat'ın 3 ilçesinde koronavirüs vakası sıfırlandı
30 Ocak 2021 15:15
AB'den aşı üreticilerine yasal tedbir tehdidi
28 Ocak 2021 20:51		 AB, Kovid-19 aşısı ihracatını sınırlandıracak
28 Ocak 2021 19:44
Vaka sayısı iki gündür 7 binin üzerinde seyrediyor
27 Ocak 2021 20:47		 DSÖ: Covid-19'un İngiliz mutasyonu 70 ülkede görüldü
27 Ocak 2021 19:33
DSÖ, Çin'in Sinovac ve Sinopharm aşı verilerini inceliyor
27 Ocak 2021 17:46		 'İnaktif aşı, mutasyonlu virüsten en az etkilenecek aşı'
27 Ocak 2021 17:06
Vaka sayısı 7 binin üstüne çıktı
26 Ocak 2021 19:19		 DSÖ: Yılın ilk 100 gününde tüm sağlık çalışanlarını aşılayın
25 Ocak 2021 23:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:53 - Öldürdüğü Arzu'nun kızına mesaj atıp, 500 Euro istemiş16:52 - RTÜK Başkanı Şahin'den, CHP'li Özel'e cevap16:45 - Habertürk'ten Hilal Kaplan'a sansür... Yayından aldılar16:45 - Vali açıkladı: Vaka sayıları maalesef tekrar yükselişe geçti16:44 - Türkiye için korkutan senaryo16:42 - Koronavirüs hastası 10 aylık bebekleri hayatını kaybetti
16:34 - Koronavirüs salgınında 'Şubat ayında yeni pik' uyarısı16:29 - Kabine toplanıyor! Lokanta, restoran ve kafeler açılacak mı?16:26 - Nüfusunun 4 katından fazla sayıda Kovid-19 aşısı sipariş etti16:24 - Hapşırma nöbeti geçiren Yağmur, sağlığına kavuştu16:23 - Akşener'in seçim beklediği tarih Pazartesi'ye denk geliyor16:20 - DEAŞ operasyonunda yakalanan 126 şüpheli salıverildi
16:08 - Ankara'da kaçak pavyonda eğlenen 14 kişi gözaltına alındı16:07 - İYİ Partili vekilden Başkan Böcek'e 'sürgün' tepkisi16:05 - Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi16:00 - Burdur-Antalya kara yolu ulaşıma kapandı15:50 - Borsalar son 13 haftanın en kötü performansını geride bıraktı
15:40 - Rüşvet aldığı iddia edilen 6 polis ve 1 avukat tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2 bakan yardımcısı görevden alındı... Çok sayıda atama kararnamesi yayımlandı
Arka Sokaklar'ın 'Rıza Babası' karakolluk oldu
YSK, seçime girebilecek 17 partiyi belirledi
Özel İletişim Vergisi oranları yüzde 30 artırıldı
Doğum günü partisinde yakalandı, polislere yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti
AÖF final sınavı sonuçları açıklandı
MEB unvan değişikliği sınav tarihini açıkladı
Yasak aşk skandalı kanlı bitti! Eşi intihar etti, eniştesini öldürdü
Wikipedia FETÖ'cü hainlerin hizmetinde
Bakan yardımcılığına atanan Cengiz Yavilioğlu ve Şakir Ercan Gül kimdir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kafa dengi 1
yolların kralı olmaz kuralı olur 1
hologram teknolojisi 1
iş görüşmesi 1
mortal kombat 1
Simpson kehanetleri 1
seyrelti 1
Jön 2
yola bakmadan ara yoldan ana yola giren şoför 2
panik atak 1
SON İLANLAR
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm 2 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 47 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bingöl Karlıova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam