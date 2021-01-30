Türkiye için korkutan senaryo
|30 Ocak 2021 16:44
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İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Türkiye'deki iklim değişikliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Temiz Enerji Vakfı (TEMEV) ve Küresel Denge Derneği iş birliğinde çevrim içi düzenlenen Yerelden Ulusala İklim Ağı Trakya Eğitim toplantısında konuşan Tolunay, küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan iklim değişikliğinin ortalama sıcaklık ve yağış dengelerini değiştirdiğini söyledi.
Tolunay, araştırma ve projeksiyon çalışmalarına göre iklim değişikliği nedeniyle Türkiye'de ortalama sıcaklıkların artmasının öngörüldüğünü belirtti.
SICAKLIK ARTIYOR
Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de ortalama sıcaklık değerlerinde yükseliş gözlendiğine dikkati çeken Tolunay, "2016-2040 döneminde sıcaklık artışının özellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde 3 derece civarında olacağı, 2041-2070 döneminde kış aylarında 2-3 derece, ilkbaharda 3-4 derece, yazın ise 5 dereceye çıkan artış yaşanabileceği öngörülmektedir. 2071-2099 döneminde ise sıcaklıklarda özellikle yazın 6 dereceye yakın artışlar beklenmektedir." ifadelerini kullandı.
YAĞIŞ REJİMİ DE ETKİLENECEK: YÜZDE 20 AZALMA PROJEKTE EDİLİYOR
Tolunay, iklim değişikliğine bağlı yaşanan olumsuzluklardan Türkiye'deki yağış rejiminin de etkileneceğinin altını çizdi.
Ege kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde 2040'a kadar kış yağışlarında artış beklendiğini aktaran Tolunay, "İlkbaharda ise Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu hariç Türkiye'nin önemli bir kısmında yağışlarda yüzde 20 civarında azalmaların görüleceği projekte edilmektedir." dedi.
Prof. Dr. Tolunay, 2040'dan sonra yağışlarda genel bir azalma öngörüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"2041-2070 döneminde yağışlarda Doğu ve Güney Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Akdeniz bölgelerinde kış yağışlarında yüzde 20 civarında azalışlar olacağı öngörülmektedir. Yaz aylarında yağışların önem taşıdığı Doğu Anadolu'da yüzde 30 civarında azalış olacağı, sonbahar yağışlarında Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun küçük bir bölümü hariç azalmalar olacağı tahmin edilmektedir. 2071-2099 döneminde ilkbaharda Kıyı Ege, Orta Karadeniz ve Kuzey Doğu Anadolu bölgeleri hariç yüzde 20 civarında azalmalar olabilir. Ege, Marmara ve Karadeniz kıyıları hariç yaz yağışlarında yüzde 40'lara varan azalmalar olacağı tahmin ediliyor."
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