1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öldürdüğü Arzu'nun kızına mesaj atıp, 500 Euro istemiş

Samsun'da kayıp Arzu Aygün'ü (36) 42 gün sonra tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıkınca tutuklanan sevgilisi Muharrem Coşkun'un (38), cinayetin ardından talihsiz kadının kızı N.S.'ye (16), 'Annenin durumu iyi, kendi rızasıyla gitti ama paraya ihtiyacı var' şeklinde mesaj atıp 500 Euro para istediği ortaya çıktı. N.S.'nin ise 'Anmen için para istediğine inanmıyorum' şeklinde karşılık verip, polise giderek şikayette bulunduğu belirtildi.
 30 Ocak 2021 16:53
+Aa- Yazdır
Öldürdüğü Arzu'nun kızına mesaj atıp, 500 Euro istemiş

Samsun'da kayıp arzu Aygün'ü (36) 42 gün sonra tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıkınca tutuklanan sevgilisi Muharrem Coşkun'un (38), cinayetin ardından talihsiz kadının kızı N.S.'ye (16), 'Annenin durumu iyi, kendi rızasıyla gitti ama paraya ihtiyacı var' şeklinde mesaj atıp 500 Euro para istediği ortaya çıktı. N.S.'nin ise 'Anmen için para istediğine inanmıyorum' şeklinde karşılık verip, polise giderek şikayette bulunduğu belirtildi.

Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün'ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile sevgili oldukları öne sürülen Muharrem Coşkun da dahil, 5 kişinin ifadesine başvurdu.

İTİRAF ETTİ, CESEDİ BULUNDU

Polis ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Muharrem Coşkun, yeniden gözaltına alındığı emniyetteki çapraz sorgusunda, Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde olduğunu itiraf etti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Coşkun'un belirttiği bölgede Aygün'ün cansız bedenine ulaştı. Gözaltına alınan Muharrem Coşkun tutuklanırken, Arzu Aygün'ün cenazesi ise Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu arada, ön otopsisi yapılan Arzu Aygün'ün ateşli silahla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Tanınmaz hale gelen Aygün'ün cansız bedeni, detaylı otopsi için Trabzon Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Aygün'ün ailesinden de DNA örnekleri alındı.

Aygün'ün cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Terme ilçesi Köybucağı Mahallesi'ne defnedileceği öğrenildi. Olayda kullanılan tabancanın denizde arama çalışmalarına ise devam edildiği belirtildi.

ARZU AYGÜN'ÜN KIZINA IBAN NUMARASI ATTI

Gizlilik kararı alınan olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürerken, Muharrem Coşkun'un, cinayetin ardından hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ettiği, Arzu Aygül'ün kızı N. S.'ye de cep telefonuyla mesaj atıp, para istediği ortaya çıktı. Muharrem Coşkun'un mesajında, 'Annenin durumu iyi, kendi rızasıyla gitti ama paraya ihtiyacı var. Bana 500 Euro gönder, ben de annene göndereyim' yazıp, IBAN numarasını yolladığı tespit edildi. Şüphelenen Aygün'ün kızı N.S.'nin ise 'Anmen için para istediğine inanmıyorum' şeklinde mesaja karşılık verdiği belirlendi. Mesajdan sonra karakola giden N.S'nin, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne şikayette bulunup, Avusturya'ya gittiği öğrenildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
DEAŞ operasyonunda yakalanan 126 şüpheli salıverildi
30 Ocak 2021 16:20		 Üniversite önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma
29 Ocak 2021 19:51
Alişan'dan yağ aldırma operasyonunu yapan doktora suç duyurusu
29 Ocak 2021 18:50		 İzinsiz yürüyüşe katılan milletvekilleri hakkında soruşturma başlatıldı
29 Ocak 2021 17:17
Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı
28 Ocak 2021 18:57		 Önünde kuyruk oluşan şifacıya soruşturma
27 Ocak 2021 19:46
Annesi ve üvey kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı
27 Ocak 2021 16:27		 Usulsüz ödeme yapan Belediye memuru tutuklandı
27 Ocak 2021 16:00
Silah sistemi bilgilerini sızdıranlara 'casusluk' operasyonu: 4 gözaltı
27 Ocak 2021 12:33		 150 milyon liralık 'termal devre mülk satışı' dolandırıcılığı operasyonu: 33 gözaltı
26 Ocak 2021 14:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:05 - Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta!18:02 - Bakan Koca, 'Selim dede'nin duygu dolu görüntülerini paylaştı17:57 - DSÖ ekibi, Vuhan'daki saha çalışmalarını sürdürüyor17:43 - 3 bakan Yusufeli Barajı inşaatını yerinde inceledi17:41 - Belediye Başkanı: 10 gündür ilçemizde vaka çıkmıyor17:37 - Antalya'da deniz suyu, hava sıcaklığının iki katına çıktı
17:34 - Sağlık personeli, hasta çocuğu sırtında taşıdı17:31 - ABD'li arkeologlar Manisa'da bin 500 yıllık ev keşfetti17:25 - Bağırsak florası hastalıkları koronavirüse davetiye çıkarıyor17:22 - Kadınların kolajen çılgınlığına uzmanlardan sahte ürün uyarısı17:19 - Çin'e yapılan bor ihracatında ilk tren Sivas'a ulaştı17:17 - 18 senedir ellerinin ojesiyle araba tamir ediyor
17:11 - Polis, üşüyen zihinsel engelli çocuğa montunu verdi17:09 - İl Milli Eğitim Müdürlükleri arası 'Kısa Film Yarışması' başlıyor16:53 - Öldürdüğü Arzu'nun kızına mesaj atıp, 500 Euro istemiş16:52 - RTÜK Başkanı Şahin'den, CHP'li Özel'e cevap16:45 - Vali açıkladı: Vaka sayıları maalesef tekrar yükselişe geçti
16:44 - Türkiye için korkutan senaryo
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2 bakan yardımcısı görevden alındı... Çok sayıda atama kararnamesi yayımlandı
Arka Sokaklar'ın 'Rıza Babası' karakolluk oldu
YSK, seçime girebilecek 17 partiyi belirledi
Özel İletişim Vergisi oranları yüzde 30 artırıldı
Kabine toplanıyor! Lokanta, restoran ve kafeler açılacak mı?
Doğum günü partisinde yakalandı, polislere yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti
AÖF final sınavı sonuçları açıklandı
MEB unvan değişikliği sınav tarihini açıkladı
Yasak aşk skandalı kanlı bitti! Eşi intihar etti, eniştesini öldürdü
Rüşvet aldığı iddia edilen 6 polis ve 1 avukat tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hisse komisyon masrafı 2
dünyanın en uzun şarkısı 2
kereviz 1
mezhep 1
reddit wallstreet saldırısı 5
iğrenç espri 1
saba tümer 1
zıbarmak 1
kulak misafiri 1
Okul hayatında yaşanan travmalar 1
SON İLANLAR
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm 2 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 47 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bingöl Karlıova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam