İl Milli Eğitim Müdürlükleri arası 'Kısa Film Yarışması' başlıyor
|30 Ocak 2021 17:09
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il milli eğitim müdürlükleri arasında "su tasarrufu" konulu kısa film yarışmasının düzenleneceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce öğrencilerin bilinçli su tüketimi konusunda farkındalık kazanmaları, tasarruf kavramını genç yaşlardan itibaren içselleştirmeleri ve toplumda da konuyla ilgili bir farkındalık oluşturulması amacıyla il milli eğitim müdürlükleri arası "DoğruSu Tasarruf" isimli kısa film yarışması yapılacak.
Her il milli eğitim müdürlüğünün kendi takımını oluşturması gereken yarışmaya, 5 Mart'a kadar başvurulabilecek. Sonuçlar, 22 Mart Dünya Su Günü'nde açıklanacak.
Yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapmanın serbest olduğu yarışma için kurulacak takımlarda; öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi, yardımcı personel ve akademisyen gibi eğitimin her alanından kişiler yer alabilecek.
Yarışmanın seçici kurulunda ise yönetmen Derviş Zaim, film yapımcısı ve TÜRSAK Vakfı Başkanı Elif Dağdeviren, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, oyuncu Demir Karahan ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgü Yolcu bulunuyor.
Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye, "http://ogm.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.
İl Milli Eğitim Müdürlükleri Arası Kısa Film Yarışması başlıyor.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 30, 2021
Öğrenci, öğretmen, yardımcı personel, eğitim yöneticisi ve akademisyenlerin el ele vererek oluşturacağı takımlar su tasarrufuna dikkat çekecek.
Ayrıntılı bilgi https://t.co/Vv3RPHkIg3de.#DoğruSuTasarruf pic.twitter.com/dWOs9WaXNL
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