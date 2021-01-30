Çin'e yapılan bor ihracatında ilk tren Sivas'a ulaştı
Türkiye'den Çin'e yapılan bor ihracatı için Ankara'dan yola çıkan ilk tren Sivas'a ulaştı.
|30 Ocak 2021 17:19
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Türkiye'den Çin'e yapılan bor ihracatı için Ankara'dan yola çıkan ilk tren saat 06.00 sıralarında Sivas'ın Ulaş İlçesi'ndeki Bostankaya Garı'na geldi. Tren, 20 dakikalık molanın ardından yoluna devam etti.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin'e ihraç edilecek bor madeni, 42 konteynerden oluşuyor. Tren, Türkiye'de Ankara-Sivas-Kars güzergahı üzerinden, dış ülkelerde ise Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi ve Kazakistan üzerinden Çin'in Xi'an şehrine ulaşacak.
Öte yandan, Türkiye'den Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden ilk ihracat blok treni de Sivas'a ulaştı. Tren, lokomotif değişikliğinin ardından yoluna devam etti.
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