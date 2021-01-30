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ABD'li arkeologlar Manisa'da bin 500 yıllık ev keşfetti

ABD'li arkeologlar, Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde 1500 yıllık ev keşfetti. Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden Profesör Nicholas Cahill'in liderliğinde yapılan kazılar sonrası Antik Roma dönemine ait olduğu tespit edilen ev hakkında keşfi yapan arkeologlar 'fantastik' ifadelerini kullandı.
 30 Ocak 2021 17:31
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ABD'li arkeologlar Manisa'da bin 500 yıllık ev keşfetti

Arkeologlar, Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde 1500 yıllık ev keşfetti. "Fantastik" olarak nitelenen evin hayal ürünü duvar resimleriyle süslendiği belirtildi. Evin zeminine yerleştirilmiş pişmiş topraktan yapılan karoların üzerinde köpek yavrusuna ait izler ve tavuk ya da ördek olduğu düşünülen çizimler tespit edildi. Evde aynı zamanda Antik Roma döneminde kullanılan 5 adet Spatha adı verilen kılıç bulundu.

Live Science'ın haberine göre, kazıları Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden Profesör Nicholas Cahill'in liderliğindeki 'Sart Amerikan Hafriyat Heyeti' yapıyor.

Keşif hakkında Amerika Arkeoloji Enstitüsü ve Klasik Çalışmalar Topluluğu'nun 6 Ocak'taki ortak etkinliğinde konuşma yapan, eski Harvard Sanat Müzeleri görevlisi Frances Gallart Marques, evdeki karoların köpek yavrularının ayak izini koruduğunu, bir keçiye ait toynak izinin bile bulunduğunu söyledi.

Hayvanların muhtemelen karolar ateşe atılmadan önce üzerinde yürüdüğü düşünülürken Marques, tavuk olduğu sanılan çizimlerin parmakla yapıldığını ekledi.

Ekip üyelerinden, ABD'deki St. Thomas Üniversitesi'nde sanat tarihi alanında çalışan akademisyen Vanessa Rousseau, duvar resimlerinin alçıdan yapılma perdeler ve çok renkli mermerlerin üzerinde bulunduğunu belirtti.

Arkeologlar, pencereden gelen ışığın, tavuk çizimlerinin ve duvar resimlerinin birleşiminin evi "fantastik" yapabileceğini düşünüyor.

EVDE YAŞAYANLAR ASKER YA DA SİVİL YÖNETİCİ

Bununla birlikte, evde 5 uzun kılıç bulundu. Spatha diye bilinen yaklaşık 50 santimetre uzunluğundaki bu kılıçlar, Antik Romalılar tarafından kullanılıyordu. Arkeologlar, Sardes'te yapılan kazı çalışmalarında şimdiye kadar başka tiplerde üç kılıç bulunduğunu belirtip Spatha'larin dikkat çekici olduğunu söyledi.

Evde ordu mensuplarının kullandığına benzer tasarımlara sahip kemer tokası ve resmi belgeleri damgalamada kullanılabilecek kurşun mühür de bulundu. Evin bölgedeki konumunu ve bu keşifleri göz önüne alan arkeologlar, içinde yaşayanların şehrin askeri veya sivil yöneticileri olabileceğini söyledi.
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