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Antalya'da deniz suyu, hava sıcaklığının iki katına çıktı

Hava sıcaklığının 8 dereceye düştüğü Antalya'da, kısıtlamadan muaf tutulan bazı turistler, Konyaaltı Sahili'ne gelerek sıcaklığı 18 derece ölçülen denize girdi.
 30 Ocak 2021 17:37
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Antalya'da deniz suyu, hava sıcaklığının iki katına çıktı

Antalya'da hafta sonu kısıtlamasından dolayı kentin cadde ve sokakları boşaldı. Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline geldi. Kentte dün 16 derece ölçülen hava sıcaklığı, bugün 8 dereceye kadar düştü. Deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçülürken sahildeki bazı turistler denize girdi, bazıları da boş sahilde oturup manzaranın tadını çıkardı.

"Kendimi savaşçı gibi hissediyorum"

Bomboş görüntüsüyle dikkat çeken sahili fotoğraflamak için gelen Amerikalı öğretmen bir turist ise, Alanya'da sörf yapmak için kente geldiğini söyledi. Kısıtlamadan dolayı insanlarla iletişim kurmaktan dolayı zorlandığını ifade eden öğretmen, "6 haftadır en başarılı uzunkonuşma sizinle oldu. Kendimi savaşçı gibi hissediyorum. Hiç kimseyle konuşamadım" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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