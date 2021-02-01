Kurum değişikliği yapan memur mehil müddeti süresinde nereden maaş alır?

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan başvurucu, Adıyaman Üniversitesi Matematik Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak naklen atanmıştır.

Başvurucu, 13 Aralık 2019 günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden ilişiğini keserek, mehil müddeti kullanmak suretiyle eski görev yerinden maaş almaksızın 20 Aralık 2019 günü Üniversitede göreve başlamıştır.

Üniversite, 15 Aralık 2019 günü alması gereken maaşı eski kadro unvanına göre yaparak ilgiliye ödemiştir.

İlgilinin, 15 Aralık 2019 tarihinde alması gereken maaşı yeni kadro unvanına göre üniversiteden almak için yapmış olduğu müracaat; 657 sayılı Kanunun 169 uncu maddesinde yer alan; "....yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir" hükmüne göre reddedilmiştir.

İlgilinin Kamu Denetçiliği Kurumuna yaptığı başvuru sonucunda, ombudsman bu konuda üniversiteyi haklı bulmuştur.

Kararın gerekçesinde ise özetle; "._657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 18 inci maddesinde bu Kanunda yazılı haller dışında memurun aylığının elinden alınamayacağının belirtilmesi sebebiyle, mehil müddeti boyunca da aylığının ödenmesi gerekmekte olduğu, ancak mehil müddeti süresince ödenecek aylığın eski görev kadro derecesine göre mi yoksa atandığı ancak henüz göreve başlamadığı yeni kadro derecesine göre mi olacağının belirlenmesi gerektiği, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre mehil müddetinin fiili çalışma süresinden sayılamayacağı, Devlet Personel Başkanlığının 08/10/2013-18097 sayılı görüş yazısından mehil müddeti boyunca memurun özlük haklarının korunacağı, bu durumda başvuranın 15/12/2019 tarihinde alması gereken maaşının eski kadro ve derecesine göre hesap edilerek Üniversite tarafından ödenmesi gerektiği " ifade edilmiştir.

İŞTE KDK KARARI