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Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Everton kulübü ile anlaşmaya vardı.
 30 Ocak 2021 18:05
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Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta!

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna katıyor.

Milli golcünün transferi için Everton kulübüyle her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, resmi imzaların atılmasıyla birlikte oyuncuyu İstanbul'a getirecek.
TRT
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