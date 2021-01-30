Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta!
Beşiktaş, Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Everton kulübü ile anlaşmaya vardı.
|30 Ocak 2021 18:05
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TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna katıyor.
Milli golcünün transferi için Everton kulübüyle her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, resmi imzaların atılmasıyla birlikte oyuncuyu İstanbul'a getirecek.
Son dakika!!Fırat Günayer (@firatgunayer) January 30, 2021
Beşiktaş, Cenk Tosun'u kiralama konusunda Everton'la anlaşmaya vardı..
Transferin yarın resmileşmesi bekleniyor..
( TRTSPOR )
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