1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Vaka, hasta ve ağır hasta sayısı düne göre azaldı

Sağlık Bakanlığı 30 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
 30 Ocak 2021 20:00
+Aa- Yazdır
Vaka, hasta ve ağır hasta sayısı düne göre azaldı

Sağlık Bakanlığı 30 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 785 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Ağır hasta sayısı 1692 oldu, 7 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs salgınında 'Şubat ayında yeni pik' uyarısı
30 Ocak 2021 16:34		 Prof. Dr. İlhan, vaka sayılarının artış sebebini açıkladı
30 Ocak 2021 15:36
Tokat'ın 3 ilçesinde koronavirüs vakası sıfırlandı
30 Ocak 2021 15:15		 AB'den aşı üreticilerine yasal tedbir tehdidi
28 Ocak 2021 20:51
AB, Kovid-19 aşısı ihracatını sınırlandıracak
28 Ocak 2021 19:44		 Vaka sayısı iki gündür 7 binin üzerinde seyrediyor
27 Ocak 2021 20:47
DSÖ: Covid-19'un İngiliz mutasyonu 70 ülkede görüldü
27 Ocak 2021 19:33		 DSÖ, Çin'in Sinovac ve Sinopharm aşı verilerini inceliyor
27 Ocak 2021 17:46
'İnaktif aşı, mutasyonlu virüsten en az etkilenecek aşı'
27 Ocak 2021 17:06		 Vaka sayısı 7 binin üstüne çıktı
26 Ocak 2021 19:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:12 - 'Otogazda 70 kuruşluk miktar ÖTV'den karşılanıyor'21:10 - 4 yaşındaki çocuk, 220 milyon yıllık dinozor ayak izini keşfetti21:01 - Fenerbahçe'den iç sahada üst üste 5. galibiyet20:36 - YİK Üyesi Cemil Çiçek: FETÖ bilgiyi silah haline getirdi20:14 - Kabe fotoğrafını yere seren şüphelilerden 2'si tutuklandı20:00 - Vaka, hasta ve ağır hasta sayısı düne göre azaldı
19:58 - FETÖ'den aranan eski öğretmen yakalandı19:56 - 'Gıda katkı içeriyorsa, etikette mutlaka belirtilmek zorunda'19:40 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme19:39 - Samsun'da gözaltına alınan hakim serbest bırakıldı19:37 - 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı!19:29 - MHP'li Yalçın'dan Davutoğlu'na koalisyon tepkisi
19:05 - Polis memuru beylik tabancası ile intihar etti19:02 - Bilim insanları: Ömrü uzatmanın en kolay yolu: Limonlu çay19:01 - Vali açıkladı: Vaka sayıları maalesef tekrar yükselişe geçti18:54 - Prof. Dr. Ünal: Türkiye'de başka bir mutant ortaya çıkabilir18:39 - Burdur-Antalya kara yolu trafiğe açıldı
18:35 - Filyos Limanı'ndaki 3 sondaj kuyusunda gaz sızıntısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2 bakan yardımcısı görevden alındı... Çok sayıda atama kararnamesi yayımlandı
YSK, seçime girebilecek 17 partiyi belirledi
Arka Sokaklar'ın 'Rıza Babası' karakolluk oldu
Kabine toplanıyor! Lokanta, restoran ve kafeler açılacak mı?
Özel İletişim Vergisi oranları yüzde 30 artırıldı
Vali açıkladı: Vaka sayıları maalesef tekrar yükselişe geçti
Doğum günü partisinde yakalandı, polislere yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti
AÖF final sınavı sonuçları açıklandı
Rüşvet aldığı iddia edilen 6 polis ve 1 avukat tutuklandı
MEB unvan değişikliği sınav tarihini açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ege bölgesi 2
kafa dengi 1
yenilebilir tabak 1
Jön 2
dedenin isminin bebeğe konması 1
yola bakmadan ara yoldan ana yola giren şoför 2
mortal kombat 1
rize 1
araba camının buharlanması 1
ısı transferi 1
SON İLANLAR
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm 2 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 47 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bingöl Karlıova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam