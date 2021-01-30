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Siber zorbalıkta FETÖ izi! Twitter duyarsız kaldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, Twitter'da sistematik bir şekilde asılsız ve hakaret içeren paylaşımların arkasından FETÖ çıktı. Türkiye içindeki sosyal medya kullanıcıları inceleme altına alındı.
 30 Ocak 2021 18:23
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Siber zorbalıkta FETÖ izi! Twitter duyarsız kaldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, yurtdışından bir anda düğmeye basılmış gibi sistematik şekilde organize edilen asılsız ve hakaret içeren paylaşımların arkasından FETÖ izi çıktı.

TWİTTER DUYARSIZ KALDI!

Paylaşımların ardından harekete geçen İçişleri Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ı hedef alan çirkin kampanyanın karşılıksız kalmaması çalışma başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi yaptığı ilk incelemede Türkiye'de temsilcilik açmamakla direnen Twitter'ın duyarsız kaldığı hashtag'in yurtdışı kaynaklı olduğunu tespit etti.

KULLANICILAR İNCELEME ALTINDA

Terör örgütü FETÖ' nün algı operasyonu yapmak amacıyla zaman zaman yaptığı girişimlerden biri olduğu değerlendirilen ve yurtdışı kaynaklı olduğu belirlenen kirli kampanyaya yurt içinde katılarak paylaşımda bulunan Türkiye içindeki sosyal medya kullanıcılar inceleme altına alındı. İnceleme sonunda kullanıcılarla ilgili yasal işlem yapılacağı öğrenildi.

Hakan Tekin

Sabah
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