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Samsun'da gözaltına alınan hakim serbest bırakıldı

Ankara merkezli 23 ilde 'yargı sınavındaki usulsüzlük' ile ilgili düzenlenen eş zamanlı operasyonda Samsun'da gözaltına alınan hakim ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
 30 Ocak 2021 19:39
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Samsun'da gözaltına alınan hakim serbest bırakıldı

Ankara merkezli 23 ilde 'yargı sınavındaki usulsüzlük' ile ilgili düzenlenen eş zamanlı operasyonda Samsun'da gözaltına alınan hakim ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü 'yargı sınavındaki usulsüzlük' ile ilgili 22 Ocak'ta Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Türkiye geneli operasyon kapsamında 44 kişi gözaltına alındı. Daha önce Kavak hakimi olarak görev yapan S.A. da Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde gözaltına alındı. Hakim S.A. 4 gün gözaltında kaldıktan sonra ifadesi alınıp serbest bırakıldı. S.A., kendisinin suçsuz olduğunu ve olayla ilgisinin bulunmadığını savundu.
İhlas Haber Ajansı
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