Bodrum'da yağış sonrası denizin rengi değişti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanağın ardından yağmur sularının getirdiği çamur nedeniyle denizin rengi değişti.
|30 Ocak 2021 21:46
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Dere Sokak'tan azmağa akan çamurlu yağmur suyunun denize döküldüğü Kumbahçe Plajı'nda suyun rengi kahverengiye dönüştü.
Ortaya çıkan manzara havadan da görüntülendi.
Öte yandan, yağışın ve olumsuz havanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği bildirildi.
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