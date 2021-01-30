1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsün neden olduğu ses kısıklığı tedavi edilebiliyor

Koronavirüs salgınında bir çeşit "ses depresyonu" yaşayan hastalar, özel bir klinikte uzman doktor ve opera sanatçısı tarafından "şarkılı terapi" ile tedavi ediliyor.
 30 Ocak 2021 21:49
+Aa- Yazdır
Koronavirüsün neden olduğu ses kısıklığı tedavi edilebiliyor

Koronavirüs salgını, hayatın her alanında etkisini göstermeyi sürdürüyor. Hastalığı atlatan kişilerde, devam eden süreçte çeşitli şikayetler görülebiliyor. Bunlardan biri de hastalığın ardından yaşanan ses kısıklığı. Koronavirüs tedavisinden sonra sesiyle ilgili sorun yaşayan hastalar, çeşitli tedavi yöntemlerine başvuruyor.

Şişli'de bulunan bir klinik de özellikle ses kısıklığı yaşayan hastaları, uzman doktor ve bir opera sanatçısının desteğiyle tedavi etmeye çalışıyor.

Klinikte görev yapan opera sanatçısı Günay Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ses hastalıkları olan kişilere cerrahi operasyonların ardından seslerini doğru kullanmaya yönelik şan dersleri verdiğini söyledi.

Ses hastalıklarının koronavirüs salgınında gündeme geldiğini belirten Acar, "Klinikte verdiğim şan dersleri ile hastalara seslerini nasıl kullanmaları gerektiğini öğretiyorum. Ses tekniğinin yanı sıra nefes tekniklerini de öğreterek, hastalara eğitim veriyoruz. Hocamız Prof. Dr. İsmail Koçak, ses hastalıklarıyla ilgili cerrahi tedavileriyle ilgileniyor. Ben de klinikte ses ve şan hocası olarak bulunuyorum." diye konuştu.

Sesi sağlıklı olsa bile kendisini ifade edemeyen hastaların bulunduğunu anlatan Acar, pandemi döneminde şan eğitimlerinde yüzde 60 artış olduğunu bildirdi.

Acar, hastaların tedavi sürecinde seslerini doğru kullanabilmeleri için şan dersleri verdiğini, şarkı yoluyla kendilerini ifade etmelerinin insanları mutlu ettiğini söyledi.

Bu uygulamaya "müzik terapi" de denebileceğini ifade eden opera sanatçısı Acar, şöyle devam etti:

"Kovid-19 hastalığı akciğerlerle bağlantılı olduğu için seste sıkıntı meydana gelebiliyor. Sesi kullanmak için en temel şey, akciğerlerin sağlıklı olmasıdır. Hastaların akciğeri hasara uğradığı için, tedavi ile eş değer şekilde, ses eğitimi ve nefes çalışmalarıyla ses kendine gelmiş oluyor. Şan eğitiminde de öncelikle tedavi sonrası hastalara nefes tekniğini öğretiyorum. Nefes teknikleri sesi kullanmada en önemli faktördür. Bunun üzerine diyafram çalışmaları oluyor. Göğüs nefesini kullanmıyoruz."

"İnsanlar bir çeşit ses depresyonuna girdi"

Kulak Burun Boğaz ve Ses Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Koçak ise pandemi sürecinin birçok kişiyi evine kapattığını anımsattı.

Koçak, dijital ortamda konuşma sağlansa da insanların kendilerini ifade etmekte güçlük çektiği için çok fazla ses kısıklığı yaşandığını, buna bağlı psikolojik problemlerin oluşmaya başladığını anlattı.

İnsanların bir çeşit ses depresyonuna girdiğini ifade eden Koçak, şunları kaydetti:

"İnsan konuşamadığı ve kendini ifade edemediği zaman dokular bunu algılıyor. Kişiler bundan dolayı mutsuz oluyor. Son aylarda özellikle kişilerin seslerine yönelik teknik çalışmalar, kendilerini ifade etmelerini sağlayacak şarkı bazlı çalışmalara ağırlık vermeye başladık. Kişiler buraya geliyorlar ve kendilerini ifade edebilecek notalar ve tonlar üzerinde çalışıyorlar. Böylece şarkılarla ve sesleriyle kendilerini ifade ediyorlar. Bir şekilde tedavi oluyorlar. Biz buna 'singing terapi' ya da şarkı tedavisi diyoruz. 'Singing terapi' sesle ilgili merkezlerde yapılan bir tedavi. Burada kişinin gırtlağının hareketleri, ses telinin titreşimleri, olabilecek en geniş aralıkta ve esneklikte kullanması sağlanıyor. Bu sayede kişi kendi bedensel tonlarını algılayıp bedeninin bununla ilgili şifalanmasını da sağlıyor."

"Kovid hastalarında en etkili tedavilerden biri şarkı söylemek"

Prof. Dr. Koçak, kişinin akciğerleri güçlüyse seslerinin de iyi olduğunu, güçsüzse sesin de o kadar zayıfladığını ifade etti.

Kovid-19 hastalığını ağır geçirenlerde nefes darlığı ile beraber sıkışmış ses bulgularının var olduğuna değinen Koçak, "Kovid-19 hastalarının hepsinin akciğer rehabilitasyonu yapmaları gerekiyor. Akciğeri geliştirici birçok egzersiz tekniği var ve onları almaları lazım. Şarkı söylemek diyaframı sürekli hareketli tuttuğu için akciğerin genişlemesini ve kapasitesini artırıyor. O yüzden de Kovid hastalarında gerçekten en etkili tedavilerden biri 'şarkı söylemek' diyebilirim." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kapadokya yarıyıl tatilinde çocuklu ailelerin tercihi oluyor
30 Ocak 2021 21:50		 'Gıda katkı içeriyorsa, etikette mutlaka belirtilmek zorunda'
30 Ocak 2021 19:56
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı!
30 Ocak 2021 19:37		 Prof. Dr. Ünal: Türkiye'de başka bir mutant ortaya çıkabilir
30 Ocak 2021 18:54
Belediye Başkanı: 10 gündür ilçemizde vaka çıkmıyor
30 Ocak 2021 17:41		 Bağırsak florası hastalıkları koronavirüse davetiye çıkarıyor
30 Ocak 2021 17:25
18 senedir ellerinin ojesiyle araba tamir ediyor
30 Ocak 2021 17:17		 Türkiye için korkutan senaryo
30 Ocak 2021 16:44
Koronavirüs hastası 10 aylık bebekleri hayatını kaybetti
30 Ocak 2021 16:42		 Koronavirüs salgınında 'Şubat ayında yeni pik' uyarısı
30 Ocak 2021 16:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:53 - Azerbaycan'a vizesiz seyahat dönemi yakında22:53 - Oyuncu Okar'ın evine hırsız girdi: Keşke hayat Arka Sokaklar gibi olsaydı22:51 - Ankara'nın 35 meydanında ücretsiz internet hizmeti22:25 - Ankara'da son 4 yılda oto hırsızlığı yüzde 89 azaldı22:22 - İbrahim Kalın'dan dış politikaya ilişkin değerlendirme21:50 - Kapadokya yarıyıl tatilinde çocuklu ailelerin tercihi oluyor
21:49 - Koronavirüsün neden olduğu ses kısıklığı tedavi edilebiliyor21:46 - Bodrum'da yağış sonrası denizin rengi değişti21:45 - Çin'in Türk azınlıklarını takibine ilişkin veri tabanı ortaya çıktı21:12 - 'Otogazda 70 kuruşluk miktar ÖTV'den karşılanıyor'21:10 - 4 yaşındaki çocuk, 220 milyon yıllık dinozor ayak izini keşfetti21:01 - Fenerbahçe'den iç sahada üst üste 5. galibiyet
20:36 - YİK Üyesi Cemil Çiçek: FETÖ bilgiyi silah haline getirdi20:14 - Kabe fotoğrafını yere seren şüphelilerden 2'si tutuklandı20:00 - Vaka, hasta ve ağır hasta sayısı düne göre azaldı19:58 - FETÖ'den aranan eski öğretmen yakalandı19:56 - 'Gıda katkı içeriyorsa, etikette mutlaka belirtilmek zorunda'
19:40 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2 bakan yardımcısı görevden alındı... Çok sayıda atama kararnamesi yayımlandı
YSK, seçime girebilecek 17 partiyi belirledi
Arka Sokaklar'ın 'Rıza Babası' karakolluk oldu
Kabine toplanıyor! Lokanta, restoran ve kafeler açılacak mı?
Özel İletişim Vergisi oranları yüzde 30 artırıldı
Vali açıkladı: Vaka sayıları maalesef tekrar yükselişe geçti
Doğum günü partisinde yakalandı, polislere yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti
Rüşvet aldığı iddia edilen 6 polis ve 1 avukat tutuklandı
AÖF final sınavı sonuçları açıklandı
MEB unvan değişikliği sınav tarihini açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
torpili olmayan insan 3
28.01.2021 khimki vs fenerbahçe maçı 1
yolların kralı olmaz kuralı olur 2
reddit wallstreet saldırısı 5
rakibe top göstermemek 1
seyrelti 1
Okul hayatında yaşanan travmalar 1
Simpson kehanetleri 1
kulak misafiri 1
stokta yok 1
SON İLANLAR
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm 2 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 47 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bingöl Karlıova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam