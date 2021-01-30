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Ankara'da son 4 yılda oto hırsızlığı yüzde 89 azaldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte son 4 yılda alınan tedbirler ile suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sonucunda oto hırsızlığının yüzde 89 azaldığını açıkladı.
 30 Ocak 2021 22:25
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Ankara'da son 4 yılda oto hırsızlığı yüzde 89 azaldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte son 4 yılda alınan tedbirler ile suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sonucunda oto hırsızlığının yüzde 89 azaldığını açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre, başkentte 2017'de 3 bin 439 oto hırsızlığı meydana gelirken, 2018'de 1246, 2019'da 494 oto hırsızlığı olayı kayda geçti.

Kentte geçen yıl ise 362 oto hırsızlığı olayı gerçekleşti.

Memurlar.Net
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