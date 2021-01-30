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Ankara'nın 35 meydanında ücretsiz internet hizmeti

Ankara'nın 35 meydanında internet hizmeti ücretsiz verilecek.
 30 Ocak 2021 22:51
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Ankara'nın 35 meydanında ücretsiz internet hizmeti

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da yaklaşık 2 milyon 362 bin metrekarelik alanda ücretsiz internet hizmeti verilecek.

Mahalleler ve parklara da internet hizmeti sunulacak

Kent genelindeki mahallelerdeki 275 bin metrekarelik kapsama alanında ve parklardaki 4 milyon 604 bin 574 metrekarelik kapsama alanında da ücretsiz internet hizmeti sunulacak.

Şubat ayında etaplar halinde verilmeye başlanacak ücretsiz internet, "wifi.ankara.bel.tr" adresi üzerinden takip edilebilecek.

Ücretsiz internet hizmetinin verileceği meydanların listesi şöyle:

"Kızılay Meydanı, Güvenpark, Ulus Meydanı, Sıhhiye, Hacı Bayram Veli, Beşevler Üniversiteler mahali, Batıkent Metro önü, Batıkent Meydan (Atlantis AVM), Adnan Ötüken Parkı (Bahçelievler), Etlik (Adnan Yüksel Caddesi), Etimesgut Tren Garı, Gökkuşağı Yolu, Zafer Çarşısı, Keçiören (belediye önü), Sincan Lale Meydanı, Pursaklar Şehit Salim Akgül Parkı, Akyurt Kent Meydanı, Ayaş Kent Meydanı, Bala Kent Meydanı, Beypazarı Atatürk Parkı, Çamlıdere Kent Meydanı, Çayırhan Kent Meydanı, Çubuk Kent Meydanı, Elmadağ Kent Meydanı, Evren Kent Meydanı, Güdül Kent Meydanı, Haymana Kent Meydanı, İvedik, Kale Meydan, Kalecik Kent Meydanı, Kazan Kent Meydanı, Kızılcahamam (Soğuksu gidişi), Nallıhan Kent Meydanı, Polatlı Kent Meydanı, Şereflikoçhisar Kent Meydanı."

Anadolu Ajansı
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