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Azerbaycan'a vizesiz seyahat dönemi yakında

Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlik kartıyla seyahat kısa süre içinde hayata geçecek. Bu konudaki anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı. Pasaportsuz seyahat tarafların hazırlıklıklarını tamamlamasının ardından uygulamaya girecek.
 30 Ocak 2021 22:53
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Azerbaycan'a vizesiz seyahat dönemi yakında

Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlik kartıyla seyahate imkan tanıyan anlaşma 10 Aralık 2020'de imzalanmıştı.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için öncelikle iki ülkedeki iç hukuk usullerinin tamamlanması gerekiyor. Sonrasında da taraflar bunu birbirlerine diplomatik yollarla bildirecek.

Son yazılı bildirimin 30'uncu gününde de iki ülke vatandaşları karşılıklı olarak kimlik kartıyla seyahat edebilecek.

TRT
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