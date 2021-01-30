Oyuncu Okar'ın evine hırsız girdi: Keşke hayat Arka Sokaklar gibi olsaydı
Oya Okar'ın evine giren hırsızlar, çekimlerin yoğunluğunu fırsat bilip ziynet eşyalarını ve aracını çaldı. Okar ise, "Keşke hayat arka Sokaklar gibi olsaydı" ifadelerini kullandı.
|30 Ocak 2021 22:53
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Arka Sokaklar dizisinde 'Selin başkomiser' rolünü canlandıran Oya Okar'ın evine giren hırsızlar, çekimlerin yoğunluğunu fırsat bilip ziynet eşyalarını ve aracını çaldı.
Evdeki alarm ve kamera sistemini etkisiz hale getiren soyguncular, kısa süre içinde olay yerini terk edip arkalarında hiçbir iz bırakmadı.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre çakar lambaları olan koyu renkli bir araçla olay yerine gelen hırsızlar, dakikalar içinde evdeki değerli eşyaları ve Okar'ın lüks aracını çalıp kayıplara karıştı.Arka Sokaklar'ın 'Rıza Babası' karakolluk oldu
Kaynak: TV 100
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