1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Oyuncu Okar'ın evine hırsız girdi: Keşke hayat Arka Sokaklar gibi olsaydı

Oya Okar'ın evine giren hırsızlar, çekimlerin yoğunluğunu fırsat bilip ziynet eşyalarını ve aracını çaldı. Okar ise, "Keşke hayat arka Sokaklar gibi olsaydı" ifadelerini kullandı.
 30 Ocak 2021 22:53
+Aa- Yazdır
Oyuncu Okar'ın evine hırsız girdi: Keşke hayat Arka Sokaklar gibi olsaydı

Arka Sokaklar dizisinde 'Selin başkomiser' rolünü canlandıran Oya Okar'ın evine giren hırsızlar, çekimlerin yoğunluğunu fırsat bilip ziynet eşyalarını ve aracını çaldı.

Evdeki alarm ve kamera sistemini etkisiz hale getiren soyguncular, kısa süre içinde olay yerini terk edip arkalarında hiçbir iz bırakmadı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre çakar lambaları olan koyu renkli bir araçla olay yerine gelen hırsızlar, dakikalar içinde evdeki değerli eşyaları ve Okar'ın lüks aracını çalıp kayıplara karıştı.

Arka Sokaklar'ın 'Rıza Babası' karakolluk oldu

Kaynak: TV 100
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Arka Sokaklar'ın 'Rıza Babası' karakolluk oldu
30 Ocak 2021 10:00		 Aykut Kocaman, o diziyle ekranlara dönüyor!
29 Ocak 2021 16:28
Çaycı Hüseyin: Öldüğüm zaman size haber vereceğim adamı hasta etmeyin!
29 Ocak 2021 14:56		 İBB'den Demet Akalın'ın metro eleştirisine yanıt
29 Ocak 2021 13:43
Acun Ilıcalı: İngiltere'den bir kulüp satın alabilirim
29 Ocak 2021 09:00		 Talat Bulut harekete geçti! Taciz karşıtı 43 isim hakkında şikayet
29 Ocak 2021 08:43
Rasim Ozan Kütahyalı'nın, 2002 yılındaki videosu gündem oldu
27 Ocak 2021 18:45		 Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlatıldı
27 Ocak 2021 14:38
Sözde medyumlardan online büyü istismarı
27 Ocak 2021 11:04		 Cüneyt Özdemir, YouTuber'lıktan sonra dizi işine de giriyor
27 Ocak 2021 10:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:18 - Telegram'a geçtiyseniz memurlar.net'e bekliyoruz00:08 - 31 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları00:03 - İşçi iken memurluğa geçenlerin intibak, emekli ikramiyesi, hizmet bütünleşmesi işlemleri nasıl olur?23:51 - Tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı23:24 - İzmir'de arabalı vapur ücretlerine zam23:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi rekorluk halıya dokundu
23:15 - Ünlü futbol menajeri Ankara sokaklarını birbirine kattı23:13 - Eski bakan ve milletvekili Ömer Cahit Kayra vefat etti23:12 - MHP Bismil ilçe binasına saldıran zanlılar yakalandı22:55 - Cenk Tosun'dan Beşiktaş paylaşımı22:53 - Azerbaycan'a vizesiz seyahat dönemi yakında22:53 - Oyuncu Okar'ın evine hırsız girdi: Keşke hayat Arka Sokaklar gibi olsaydı
22:51 - Ankara'nın 35 meydanında ücretsiz internet hizmeti22:25 - Ankara'da son 4 yılda oto hırsızlığı yüzde 89 azaldı22:22 - İbrahim Kalın'dan dış politikaya ilişkin değerlendirme21:50 - Kapadokya yarıyıl tatilinde çocuklu ailelerin tercihi oluyor21:49 - Koronavirüsün neden olduğu ses kısıklığı tedavi edilebiliyor
21:46 - Bodrum'da yağış sonrası denizin rengi değişti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Telegram'a geçtiyseniz memurlar.net'e bekliyoruz
İşçi iken memurluğa geçenlerin intibak, emekli ikramiyesi, hizmet bütünleşmesi işlemleri nasıl olur?
31 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sözlüğe bi bakıp çıkmak 1
bugün sözlükteki yoğunluk 2
rakibe top göstermemek 1
Mayışmak 1
Gençlikte taş taşı,kocalıkta ye aşı 1
jağ 1
uğursuz 1
ana fikir 1
kalakalmak 2
göreslemek 1
SON İLANLAR
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm 2 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 47 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bingöl Karlıova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam