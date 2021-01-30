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İzmir'de arabalı vapur ücretlerine zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, pandemi sürecinde yüzde 50'den fazla düşen yolcu sayısı nedeniyle Körfez içi sefer saatlerini yeniden düzenledi. Ekonomik gereklilikler nedeniyle araba vapuru ücretlerinde artışa gidilirken, indirimli saat uygulamasına da son verildi. Yeni tarifeler, 1 Şubat Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.
 30 Ocak 2021 23:24
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İzmir'de arabalı vapur ücretlerine zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, pandemi sürecinde yüzde 50'den fazla düşen yolcu sayısı nedeniyle Körfez içi sefer saatlerini yeniden düzenledi. Ekonomik gereklilikler nedeniyle araba vapuru ücretlerinde artışa gidilirken, indirimli saat uygulamasına da son verildi. Yeni tarifeler, 1 Şubat Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, pandemi sürecinde yüzde 50'den fazla düşüş gösteren biniş verileri ışığında Körfez içi sefer tarifelerini revize etti. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından da onaylanan yeni düzen kapsamında bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre; mesai günlerinde 10.50-14.30 ve 20.20-22.20 saatleri arasında Bostanlı İskelesi'nden Konak İskelesi'ne yapılan seferlerde, önce Karşıyaka İskelesi'ne uğranılacak. Mesai günlerinde 20.10-22.10 saatleri arasında Bostanlı İskelesi'nden Pasaport/Alsancak iskelelerine yapılan seferlerde, önce Karşıyaka İskelesi'ne uğranılacak. Mesai günlerinde ortalama yolcu sayısı 3-10 arasında değişen Karşıyaka-Üçkuyular-Göztepe-Karantina-Karşıyaka hattında yapılan sefer sayısı, 11'den 6'ya düşürüldü. Değişen sefer saatleri, İZDENİZ Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.izdeniz.com.tr) görülebiliyor. Mesai günlerinde Bostanlı-Üçkuyular-Bostanlı hattında yapılan araba vapuru seferleri, 07.15-10.00 ve 15.00-20.00 saatleri arasında 15 dakikada bir, diğer saatlerde ise her 20 dakikada bir olacak şekilde artırıldı. Cumartesi ve pazar günleri, Bostanlı İskelesi'nden Konak İskelesi'ne yapılan seferlerde önce Karşıyaka İskelesi'ne uğranılacak. Araba vapuru seferlerinde indirimli saat uygulamasına da son verildi.

Araç biniş ücretleri arttı

UKOME'nin de onayladığı değişiklikler kapsamında, Bostanlı-Üçkuyular hattında sefer yapan araba vapurlarına araç biniş ücretlerinde de artışa gidildi. Araç biniş ücretleri şöyle oldu: motosiklet 10 TL, otomobil 18 TL, minibüs/kamyonet 35 TL, midibüs 50 TL, otobüs/kamyon 65 TL, tır 135 TL. Araçların içindeki her yolcu için de (şoför hariç) 1 TL ücret alınması uygulaması devam edecek.

"En düşük ücret İZDENİZ'de"

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, değişikliklerin "ekonomik gereklilikler" nedeniyle yapıldığı belirtilerek, "Ülke genelinde mil başına en düşük ücretin halen İZDENİZ tarafından uygulandığı" ifade edildi. Yeni sefer ve ücret tarifeleri, 1 Şubat Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlayacak.
İhlas Haber Ajansı
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