31 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
|31 Ocak 2021 00:08
|+Aa- Yazdır
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Süper Lig'in 22. haftası Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor-Göztepe, Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor ve Beşiktaş-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Erzurum/13.30/Denizli/16.00/Ankara/16.00/İstanbul/19.00)
2- Süper Lig'in 22. haftasında yoğun yağış nedeniyle tamamlanamayan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı, ertelendiği 19. dakikadan itibaren oynanacak.
(Antalya/16.00)
3- TFF 1. Lig'in 19. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor, Menemenspor-Giresunspor, Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor ve Bursaspor-Altınordu maçları yapılacak.
(İstanbul/İzmir/13.30/Bolu/16.00/Bursa/19.00)
4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasına Pınar Karşıyaka-TOFAŞ, Fenerbahçe Beko-Empera Halı Gaziantep Basketbol, Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek.
(İzmir/15.15/İstanbul/13.00/17.30/20.00)
5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çan Gençlik Kalespor-Karayolları, Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Sistem9 Yeşilyurt-Kuzeyboru maçları yapılacak.
(Ankara/14.00/Çanakkale/13.00/Bursa/18.00/İstanbul/16.00/19.30)
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftası Afyon Belediye Yüntaş-Sorgun Belediyespor maçının yanı sıra Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta derbisiyle tamamlanacak.
(Afyonkarahisar/14.00/İstanbul/16.00)
7- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda İstanbul'daki C Grubu'nda tek maç yapılacak.
8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftası tek maçla tamamlanacak.
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ankara'da son 4 yılda oto hırsızlığı yüzde 89 azaldı
30 Ocak 2021 22:25
|İbrahim Kalın'dan dış politikaya ilişkin değerlendirme
30 Ocak 2021 22:22
|YİK Üyesi Cemil Çiçek: FETÖ bilgiyi silah haline getirdi
30 Ocak 2021 20:36
|Vaka, hasta ve ağır hasta sayısı düne göre azaldı
30 Ocak 2021 20:00
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
30 Ocak 2021 19:40
|MHP'li Yalçın'dan Davutoğlu'na koalisyon tepkisi
30 Ocak 2021 19:29
|Vali açıkladı: Vaka sayıları maalesef tekrar yükselişe geçti
30 Ocak 2021 19:01
|Siber zorbalıkta FETÖ izi! Twitter duyarsız kaldı!
30 Ocak 2021 18:23
|Bakan Koca, 'Selim dede'nin duygu dolu görüntülerini paylaştı
30 Ocak 2021 18:02
|3 bakan Yusufeli Barajı inşaatını yerinde inceledi
30 Ocak 2021 17:43