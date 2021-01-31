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31 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları

31 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
 31 Ocak 2021 00:08
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31 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 22. haftası Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor-Göztepe, Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor ve Beşiktaş-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Erzurum/13.30/Denizli/16.00/Ankara/16.00/İstanbul/19.00)

2- Süper Lig'in 22. haftasında yoğun yağış nedeniyle tamamlanamayan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı, ertelendiği 19. dakikadan itibaren oynanacak.

(Antalya/16.00)

3- TFF 1. Lig'in 19. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor, Menemenspor-Giresunspor, Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor ve Bursaspor-Altınordu maçları yapılacak.

(İstanbul/İzmir/13.30/Bolu/16.00/Bursa/19.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasına Pınar Karşıyaka-TOFAŞ, Fenerbahçe Beko-Empera Halı Gaziantep Basketbol, Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/15.15/İstanbul/13.00/17.30/20.00)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çan Gençlik Kalespor-Karayolları, Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Sistem9 Yeşilyurt-Kuzeyboru maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/Çanakkale/13.00/Bursa/18.00/İstanbul/16.00/19.30)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftası Afyon Belediye Yüntaş-Sorgun Belediyespor maçının yanı sıra Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta derbisiyle tamamlanacak.

(Afyonkarahisar/14.00/İstanbul/16.00)

7- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda İstanbul'daki C Grubu'nda tek maç yapılacak.

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftası tek maçla tamamlanacak.

***

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Anadolu Ajansı
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