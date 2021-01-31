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Korona nedeniyle kapanan sinema salonlarına destek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kalan 74 ildeki 159 sinema salonuna 15,9 milyon lira destek sağlanacağı açıklandı
 31 Ocak 2021 06:13
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Korona nedeniyle kapanan sinema salonlarına destek

Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 871 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 355 bin 409'a ulaştı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 148 bin 785 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 658 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 7 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi.

Test sayısı 29 milyon 495 bin 4'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 470 bin 901, vefat sayısı 25 bin 865, ağır hasta sayısı 1692 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı da yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

- Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan sinema salonlarına mali destek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 74 ildeki 159 sinema salonuna 15,9 milyon lira destek sağlanacağı açıklandı.

Açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kalan sinema salonu işletmecilerine "Yerli Film Gösterim Desteği" verilecek.

Sinema sektörünün, yoluna daha güçlü devam edebilmesi amacıyla sağlanacak 15,9 milyon liralık destekten başvuru yapılan tüm illerdeki sinema salonu işletmecileri faydalanacak.

- Adıyaman ve Karabük'te karantina uygulaması

Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 19 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesindeki Cihanbey köyünün Karapınar ve Belen mahallelerinde Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Anadolu Ajansı
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