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Sivas-Kayseri kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
 31 Ocak 2021 06:30
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Sivas-Kayseri kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kentte ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Sivas'ı Kayseri'ye bağlayan kara yolu, Kovalı Kavşağı'ndan itibaren ulaşıma kapatıldı.

Trafik ekipleri, araçları durdurarak geçişlere izin vermedi.

Sivas-Erzincan kara yolunun Seyfebeli mevkisinde ve Sivas-Tokat kara yolunun Çamlıbel Geçidi'nde de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kara yolları ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan yoğun kar yağışı, kent merkezinde de etkisini sürdürüyor.
Anadolu Ajansı
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