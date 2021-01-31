Vefakar sağlıkçılar aşı için karlı yolları aştılar
|31 Ocak 2021 06:39
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Erzincan'da korona virüs (Covid-19) ile mücadele çerçevesinde sağlık ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen aşı çalışmalarını büyük bir özveri ile devam ediyor.
Kentte yoğun kar yağışına rağmen, randevu alan 85 yaş üstü ve evde sağlık hizmeti alan vatandaşların aşılama çalışmaları aralıksız sürüyor.
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Zor kış koşulları ve yağan kar yağışına karşın 112 ekiplerimiz vatandaşlarımızın yardımına koşuyor. Yoğun kar yağışının yaşandığı ilimizde 112 Acil Sağlık Merkezi ekiplerimiz, tüm zorluklara rağmen hizmet vermeye devam ediyor. Kar yağışının etkisini büyük oranda hissettirdiği köylerimizde 112 ekiplerimiz, hem arazi şartları ile hem de doğa ile mücadele ederek sağlık hizmetinin aksamadan vatandaşa ulaşmasını sağlıyor." denildi.
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