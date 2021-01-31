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Vatandaş gıdayı ucuza yiyecek

Cezalar kesildi, denetimler sıklaştı, gıdada fiyat artışı durdu ve indirimler başladı. TESK Başkanı Palandöken "Cezai müeyyide ağırlaştırılarak devrede kalacak. Vatandaş daha ucuza alacak. Pahalı fiyatlarla evde stok yapmayın" dedi
 31 Ocak 2021 07:00
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Vatandaş gıdayı ucuza yiyecek

Fahiş zamlara karşı alınan tedbirler meyve verdi. Bakanlık denetimleri ve kesilen cezalarla, ilk etapta yüzde 5-10 arası indirimler raf fiyatlarına yansımaya başladı.

Gıda Komitesinin "erken uyarı" sistemi ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun çalışmalarıyla etiketler daha da düşecek. Geçen hafta yapılan denetimlerde en çok sebze, meyve, yağ, tavuk, yumurta, un gibi temel gıdada fahiş zam görülmüştü. 120 firmaya 3,5 milyon lira ceza kesilmişti.

Gıda Komitesi, ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmeleri öngörebilmek için veri tabanlı çalışmalara daha çok ağırlık verilecek. Böylece tarım ürünleri ve gıda piyasalarındaki gelişmeler anlık takip edilecek. Bunun için "Erken Uyarı Sistemi" oluşturulacak.

Bu sistem, tarımla ilgili üretimde arz eksiği olup olmadığının ürün bazında ve zamanında tespit edilmesi, arz eksiklikleri fiyatlara yansımadan geçici dış ticaret hazırlıkları ile tedbir alınması gibi faydalar sağlayacak. Sistem, kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik teşvik ve tedbirlerin geliştirilmesine de imkan tanırken spekülatif fiyat hareketleri de tespit edilebilecek.

DAHA DA DÜŞECEK

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Artık zamanında ve doğru adımlar atılıyor. Cezai müeyyide ağırlaştırılarak devrede kalacak. Tarla ve aracı maliyetlerinin de düşmesiyle istikrar sağlanacak. Böylece vatandaş daha ucuza alacak. Önümüzdeki günlerde talebe göre fiyatların biraz daha düşebileceğini tahmin ediyorum. Halkımızın evde stok yapmasına, paniğe lüzum yok. Arz talep dengesinin ayarlanmasıyla fiyatlar makul seviyeye inecek. Biz de TOBB, MÜSİAD ve TÜSİAD ile sektörel bazda fiyat artışlarının kontrole alınması için etkin çalışma yapacağız. Zamların nereden kaynaklandığını bulacağız. Vatandaşın ezilmesinin önüne geçecek tedbirleri sunacağız" dedi.

ARACI %25 ALIYOR

Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş da çiftçilerin girdi maliyetlerinin yükseldiğine dikkat çekerek gıda ürünlerinde oluşan yüksek fiyatlardan üreticinin de tüketicinin de mağdur olduğunu söyledi. Demirtaş, "Gıda ürünlerinden aracılar yaklaşık yüzde 25 alıyor. Onları aradan çıkarmak için üreticilerin kooperatifleşmesi lazım. Kooperatifler aracılığıyla ürün satanlara da devletin teşvik vermesi gerekli" dedi. Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca ise pazarlarda meyve-sebze fiyatlarının marketlere göre daha düşük olduğunu belirterek "Yaş meyve ve sebzede KDV oranı yüzde 8, Avrupa'da yüzde 3-4 arasında... En azından pandemi döneminde KDV indirim rahatlatacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

OSMAN ÇOBANOĞLU
Türkiye
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