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Kılıçdaroğlu'nun misafirine ilk dava

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden FETÖ bağlantılı Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği üyelerinin adres olarak gösterdiği deponun sahipleri savcılığa gidiyor. İsmini vermek istemeyen firma yetkilileri, "Bizim bu dernekle bir ilgimiz, alakamız yok. Böyle bir derneği daha önce hiç duymadık" dedi.
 31 Ocak 2021 07:10
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Kılıçdaroğlu'nun misafirine ilk dava

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 30 Eylül 2020'de parti genel merkezinde misafir ettiği Milliyetçi İmam Hatipliler Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ersin Şimşek'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in en yakınında bulunan Mollalar Grubu içerisinde yer alan ayrıca özel kalemi olarak da görev yapan Osman Şimşek'in kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. Şimşek'in tuhaf bağlantılarını gündeme taşıyan Yeni Şafak, dün de dernekle ilgili yeni skandalları ortaya çıkarmıştı. Yeni Şafak'ın, "Tabelası bile yok" başlığıyla manşetten duyurduğu haberde, derneğin tabelası bile olmayan paravan dernek olduğu belirtilmişti. Derneğin, resmi kurumlara bildirdiği Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesindeki adresin aslında bir inşaat firması tarafından kullanılan depo olduğu anlaşıldı.

BİZİMLE ALAKASI YOK

Söz konusu adresi depo olarak kullanan firma yetkililerine ulaştık. İsimlerini vermek istemeyen firma yetkilileri, söz konusu adresin, kendileri tarafından kullanılan depoya ait olduğunu belirtti. Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği'nin söz konusu yeri adres olarak bildirmeleriyle ilgili bilgisinin olmadığını söyleyen firma yetkilileri, "Bizim bu dernekle bir ilgimiz, alakamız yok" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

Böyle bir derneği de daha önce hiç duymadığını, yine aynı binada da böyle bir derneği duymadığını aktaran firma yetkilileri, Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği'nin kendileri tarafından depo olarak kullanılan yeri adres göstermesiyle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını, konuyu yargıya taşıyacaklarını bildirdi.

Kurucular arasında yok

Kılıçdaroğlu'nun ağırladığı Ersin Şimşek'in başkanı olduğu dernek 9 Ocak 2020'de kurulurken, resmi kayıtlara göre, 7 kişilik kurucu üyeleri arasında Ersin Şimşek bulunmadığı ortaya çıkmıştı. Yine Şimşek'in adı, yönetim kurulu listesinde de yer almıyor. Kayıtlarda, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ok olarak görünüyor.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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