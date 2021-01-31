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ABD hiç ders almamış: PKK çağırdı Derik'e koştu

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör koridoru projesi çöken ABD hiç ders almamış. ABD, Biden'in başkanlığıyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde yeniden PKK'ya desteğini artırdı. Genelkurmay ve Dışişleri'ne terör örgütüne yakın isimler atanırken ABD askeri Derik'te devriye attı. Bir ay içerisinde de terör örgütüne 240 TIR dolusu askeri malzeme gönderildi.
 31 Ocak 2021 07:19
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ABD hiç ders almamış: PKK çağırdı Derik'e koştu

Terör örgütü PKK'ya müzahir yayın organları, Haseke'nin Derik kırsalında çekildiği iddia edilen 14 araçlık konvoya ilişkin görüntüleri yayınlayıp "Türk ordusu ve MİT keşif yaptı" iddiasında bulundu. Haberde, Cizre'nin tam karşısındaki bölgeye yeni bir operasyon düzenleneceği, keşfin de bu amaçla yapıldığı iddia edildi. Bazı haberlerde konvoyun Türkiye-Suriye-Irak sınır üçgeninde dolaştığı, olası Sincar operasyonu için hazırlık olabileceği ileri sürüldü. Bu iddialardan 2 gün sonra ABD askerleri ilk kez bu bölgede kendini gösterdi. Amerikan kuvvetleri, Derik sınırlarının Şırnak ve Zaho ile kesiştiği bölgede, 6 Bradley zırhlı aracın da katıldığı devriye gerçekleştirdi. Rumeylan kasabasının güneyindeki Harab el Jir havaalanından kalkan helikopterler de devriyeye eşlik etti.

TÜRKİYE SINIRINA ÜS MÜ KURACAK?

ABD Derik bölgesine silah, teçhizat ve zırhlı araç sevkiyatına da hız verdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ABD, 23 Aralık-23 Ocak tarihleri arasında Kuzey Irak'taki üslerden PKK işgalindeki bölgelere 240 TIR dolusu askeri malzeme gönderdi. 7 parti halinde gönderilen malzemeler arasında tank ve Bradley zırhlı araçların da olduğu ifade edildi. ABD askerlerinin bölgedeki hareketliliğinin olağandışı olduğunu vurgulayan gözlemevi, güvenilir kaynaklara dayanarak Türkiye sınırına yakın bölgede askeri üs kurulabileceğini ifade etti.

ABD: DESTEĞİMİZ SÜRECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ana omurgasını terör örgütü PKK'nın oluşturduğu DSG'ye destek vermeye devam edeceklerini açıkladı. Bir soruya yazılı cevap veren ABD Savunma Bakanlığı Sözcülüğü, terör örgütüne övgüler yağdırarak şu ifadeleri kullandı: "Sahada IŞİD'e karşı mücadelede aslan payını alan Demokratik Suriye Güçleri (DSG), yetenekli ve kararlı bir askeri ortak olmaya devam ediyor. ABD'nin desteği olmadan IŞİD teröristlerini kökten temizleyemez ve hala gözaltında olan onbinlerce IŞİD'li tutuklu ve aileyi koruyamazlar. ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki DSG ile yakın koordinasyon içinde olmaya devam ediyor. Suriye halkının geleceği için gerekli istikrar ve güvenliği sağlamak adına desteğimize devam edeceğiz."

Hamza Hıdır

Yeni Şafak
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