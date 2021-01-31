1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sosyal medya cezaları yolda

Beş bakanlığın üzerinde çalıştığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın taslak metnine göre sosyal medyadan işlenen suçlarla ilgili bir düzenleme yapılması düşünülüyor.
 31 Ocak 2021 07:26
+Aa- Yazdır
Sosyal medya cezaları yolda

Sosyal medya temsilcilerinin Türkiye'de ofis açmasını zorunlu tutan düzenlemenin ardından, önümüzdeki günlerde açıklanacak hukuk reformu ile beraber sosyal medyaya yeni bir düzen daha getiriliyor. Beş bakanlığın üzerinde çalıştığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın taslak metnine göre, sosyal medyadan işlenen suçlarla ilgili bir düzenleme yapılması planlanıyor. Vatandaşların sosyal medyadaki kişilik haklarını korumayı amaçlayan düzenlemeye göre bu kanallar üzerinden hakaret eden, kişilik haklarına saldıran ve özellikle yalan haber yayan kişilere yönelik hapis cezası getirilmesi planlanıyor. Yeni düzenleme ile kişilerin işlediği suç türüne yönelik hapis cezası veya para cezası verilebilecek ya da sosyal medya kullanması yasaklanabilecek.

ALMAN HUKUKU İNCELENİYOR

Almanya'nın bu konuyla ilgili yaptığı düzenleme de inceleniyor. Almanya'da, sosyal medya 'kişilik haklarına ilişkin suçlar', 'cinsel dokunulmazlığa yönelik suçlar', 'dini değerlere karşı suçlar' ve 'kamu güvenliğine karşı suçlar' olarak dört başlık halinde 'katalog suç' olarak düzenlendi. Almanya hukukuna göre sosyal medyadan yalan haberi yaymaya 'dezenformasyon', bilmeden yalanı yaymaya da 'mezenformasyon' deniliyor. Her birisi için ayrı ayrı suçların oluşturulduğu da ifade ediliyor. Yine, Almanya'da sosyal medyadan kişilik haklarını ihlal edenler üç yıla kadar ve belirli durumlarda da beş yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor. Konuya ilişkin taslak üzerinden yapılacak çalışmanın ardından net bir kararın verileceği kaydedildi.

AİLE ARA BULUCULUĞU GELİYOR

Reformla alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin daha yaygın şekilde uygulanması amaçlanıyor. Bu çerçevede boşanma davalarının uzun sürmesi sebebiyle sıkıntılara yol açan aile ara buluculuğunun faaliyete geçmesi gibi konular da yer aldı. Uygulamayla çocuğun üstün yararı ile bütün aile fertlerinin hukuku korunacak ve uyuşmazlıklar kısa sürede çözüme kavuşturulabilecek. Ayrıca engelli haklarının geliştirilmesine yönelik düzenlemelerin de reformda olacağı aktarılıyor. Buna göre kamu kurumlarına engelli yönetici kadrosunun getirilmesinin de mecburi olacağı belirtiliyor.

Ebru Karatosun ANKARA
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kanun son aşamada: Hayvana eziyet bitecek
31 Ocak 2021 06:53		 Hz. Ömer döneminden günümüze ışık tutan bir uygulama ve düşündürdükleri
31 Ocak 2021 06:45
Vefakar sağlıkçılar aşı için karlı yolları aştılar
31 Ocak 2021 06:39		 Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi rekorluk halıya dokundu
30 Ocak 2021 23:21
Eski bakan ve milletvekili Ömer Cahit Kayra vefat etti
30 Ocak 2021 23:13		 Kapadokya yarıyıl tatilinde çocuklu ailelerin tercihi oluyor
30 Ocak 2021 21:50
Koronavirüsün neden olduğu ses kısıklığı tedavi edilebiliyor
30 Ocak 2021 21:49		 'Gıda katkı içeriyorsa, etikette mutlaka belirtilmek zorunda'
30 Ocak 2021 19:56
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı!
30 Ocak 2021 19:37		 Prof. Dr. Ünal: Türkiye'de başka bir mutant ortaya çıkabilir
30 Ocak 2021 18:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:35 - 5 ülkeye cipli kimlik yetecek07:26 - Sosyal medya cezaları yolda07:19 - ABD hiç ders almamış: PKK çağırdı Derik'e koştu07:10 - Kılıçdaroğlu'nun misafirine ilk dava07:00 - Vatandaş gıdayı ucuza yiyecek06:53 - Kanun son aşamada: Hayvana eziyet bitecek
06:45 - Hz. Ömer döneminden günümüze ışık tutan bir uygulama ve düşündürdükleri06:39 - Vefakar sağlıkçılar aşı için karlı yolları aştılar06:30 - Sivas-Kayseri kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı06:21 - Ordu'da savcının şikayetçi olduğu kişi serbest bırakıldı06:13 - Korona nedeniyle kapanan sinema salonlarına destek00:18 - Telegram'a geçtiyseniz memurlar.net'e bekliyoruz
00:08 - 31 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları00:03 - İşçi iken memurluğa geçenlerin intibak, emekli ikramiyesi, hizmet bütünleşmesi işlemleri nasıl olur?23:51 - Tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı23:24 - İzmir'de arabalı vapur ücretlerine zam23:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi rekorluk halıya dokundu
23:15 - Ünlü futbol menajeri Ankara sokaklarını birbirine kattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Telegram'a geçtiyseniz memurlar.net'e bekliyoruz
İşçi iken memurluğa geçenlerin intibak, emekli ikramiyesi, hizmet bütünleşmesi işlemleri nasıl olur?
Vatandaş gıdayı ucuza yiyecek
31 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
Hz. Ömer döneminden günümüze ışık tutan bir uygulama ve düşündürdükleri
Ordu'da savcının şikayetçi olduğu kişi serbest bırakıldı
Kılıçdaroğlu'nun misafirine ilk dava
ABD hiç ders almamış: PKK çağırdı Derik'e koştu
Korona nedeniyle kapanan sinema salonlarına destek
Sosyal medya cezaları yolda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
chelsea 1
3 lü buda kafası 1
sözlükte açılan konu sayısı 2
iyi insan 1
hep yek 1
bugün sözlükteki yoğunluk 2
2021 memur toplu sözleşmesi 1
yola bakmadan ara yoldan ana yola giren şoför 2
sabah sabah nostalji 1
telefonu kapadıktan sonraki 10 saniye 3
SON İLANLAR
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm 2 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 47 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bingöl Karlıova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam