Sosyal medya cezaları yolda
|31 Ocak 2021 07:26
|+Aa- Yazdır
Sosyal medya temsilcilerinin Türkiye'de ofis açmasını zorunlu tutan düzenlemenin ardından, önümüzdeki günlerde açıklanacak hukuk reformu ile beraber sosyal medyaya yeni bir düzen daha getiriliyor. Beş bakanlığın üzerinde çalıştığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın taslak metnine göre, sosyal medyadan işlenen suçlarla ilgili bir düzenleme yapılması planlanıyor. Vatandaşların sosyal medyadaki kişilik haklarını korumayı amaçlayan düzenlemeye göre bu kanallar üzerinden hakaret eden, kişilik haklarına saldıran ve özellikle yalan haber yayan kişilere yönelik hapis cezası getirilmesi planlanıyor. Yeni düzenleme ile kişilerin işlediği suç türüne yönelik hapis cezası veya para cezası verilebilecek ya da sosyal medya kullanması yasaklanabilecek.
ALMAN HUKUKU İNCELENİYOR
Almanya'nın bu konuyla ilgili yaptığı düzenleme de inceleniyor. Almanya'da, sosyal medya 'kişilik haklarına ilişkin suçlar', 'cinsel dokunulmazlığa yönelik suçlar', 'dini değerlere karşı suçlar' ve 'kamu güvenliğine karşı suçlar' olarak dört başlık halinde 'katalog suç' olarak düzenlendi. Almanya hukukuna göre sosyal medyadan yalan haberi yaymaya 'dezenformasyon', bilmeden yalanı yaymaya da 'mezenformasyon' deniliyor. Her birisi için ayrı ayrı suçların oluşturulduğu da ifade ediliyor. Yine, Almanya'da sosyal medyadan kişilik haklarını ihlal edenler üç yıla kadar ve belirli durumlarda da beş yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor. Konuya ilişkin taslak üzerinden yapılacak çalışmanın ardından net bir kararın verileceği kaydedildi.
AİLE ARA BULUCULUĞU GELİYOR
Reformla alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin daha yaygın şekilde uygulanması amaçlanıyor. Bu çerçevede boşanma davalarının uzun sürmesi sebebiyle sıkıntılara yol açan aile ara buluculuğunun faaliyete geçmesi gibi konular da yer aldı. Uygulamayla çocuğun üstün yararı ile bütün aile fertlerinin hukuku korunacak ve uyuşmazlıklar kısa sürede çözüme kavuşturulabilecek. Ayrıca engelli haklarının geliştirilmesine yönelik düzenlemelerin de reformda olacağı aktarılıyor. Buna göre kamu kurumlarına engelli yönetici kadrosunun getirilmesinin de mecburi olacağı belirtiliyor.
Ebru Karatosun ANKARA
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kanun son aşamada: Hayvana eziyet bitecek
31 Ocak 2021 06:53
|Hz. Ömer döneminden günümüze ışık tutan bir uygulama ve düşündürdükleri
31 Ocak 2021 06:45
|Vefakar sağlıkçılar aşı için karlı yolları aştılar
31 Ocak 2021 06:39
|Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi rekorluk halıya dokundu
30 Ocak 2021 23:21
|Eski bakan ve milletvekili Ömer Cahit Kayra vefat etti
30 Ocak 2021 23:13
|Kapadokya yarıyıl tatilinde çocuklu ailelerin tercihi oluyor
30 Ocak 2021 21:50
|Koronavirüsün neden olduğu ses kısıklığı tedavi edilebiliyor
30 Ocak 2021 21:49
|'Gıda katkı içeriyorsa, etikette mutlaka belirtilmek zorunda'
30 Ocak 2021 19:56
|5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı!
30 Ocak 2021 19:37
|Prof. Dr. Ünal: Türkiye'de başka bir mutant ortaya çıkabilir
30 Ocak 2021 18:54