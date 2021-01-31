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Aşıda sıra kaybına 45 gün mazeret süresi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşı sırası gelmesine rağmen, mazereti nedeniyle aşı olamayan sağlık çalışanları ve vatandaşlar için önemli bir adım attı. Buna göre, aşı sırasını kaybeden ancak geçerli mazereti bulunan sağlık çalışanı ve vatandaşlar, 45 gün içerisinde aşı randevusu alarak aşılarını yaptırabilecek.
 31 Ocak 2021 07:44
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Aşıda sıra kaybına 45 gün mazeret süresi

Türkiye'de Kovid-19'a karşı aşılanan kişi sayısı 2 milyona yaklaşırken, aşılamada sıra 70-74 yaş arasındaki bireylere geldi. 14 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyası kapsamında, sağlık çalışanları, eczane çalışanları, yaşlı engelli koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ile bu yerlerde çalışanların yanı sıra 75 yaş üstü vatandaşların aşılamaları gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşı sırası gelmesine rağmen, mazereti nedeniyle aşı olamayan sağlık çalışanları ve vatandaşlar için önemli bir adım attı. Buna göre, aşı sırasını kaybeden ancak geçerli mazereti bulunan sağlık çalışanı ve vatandaşlar, 45 gün içerisinde aşı randevusu alarak aşılarını yaptırabilecek.

Grip aşısı mazeret sebebi

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'a konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, daha önce grip, zattüre, Hepatit A ve B asüler boğmaca, Hemophilus Enfluenza Tip B aşı olanların Kovid-19 aşısı olabilmeleri için 15 gün beklemeleri gerektiğini belirterek, 10 gün içinde doğrulanmış Kovid-19 vakasıyla temas etmiş kişilere de aşı yapılmadığını hatırlattı.

Kişilere, 38 derece ve üzerinde ateş, kesin tanı konulmamış akut hastalığı ile kronik hastalıkların atak zamanlarında Kovid-19 aşısı yapılmadığını ve aşının ertelendiğini vurgulayan Eryazğan, bu gibi nedenlerin aşıda mazeret sayıldığını söyledi.

Eryazğan, "Önceki gün itibariyle mazereti olanların 45 gün boyunca randevu almasına, aşı yaptırmasına imkan tanındı. Mazeret yoksa sağlık çalışanı da olsa 4. grup içerisinde aşılanacak. Kişiler e-Nabız üzerinden ya da Alo 182'yi arayarak mazeretlerini belirtebilecek" dedi.
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