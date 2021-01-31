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Konutunu kendi dönüştürene KDV yüzde 1

Kentsel dönüşümü hızlandıracak önemli bir adım daha atıldı. Buna göre, kendi binasını dönüştürenler için KDV yüzde 1 oldu. Vatandaşlar yüzde 15 maliyet avantajı sağlamış olacak. Kredi desteği son aşamaya gelirken, harç muafiyeti ve kira yardımı da var.
 31 Ocak 2021 07:52
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Konutunu kendi dönüştürene KDV yüzde 1

Kentsel dönüşüm uygulamalarının hızla yürütülmesi için bu alanda 'seferberlik' ilan eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dönüşüm desteğine yenilerini eklemeye devam ediyor. Vatandaş tarafından imar artışı olmadan kendisi bedel karşılığı yaptıracağı dönüşüm işlerinde KDV yüzde 1 olarak uygulanacak.

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre; Daire sahiplerinin müteahhitlere arsa payı vermeden dönüşüm projelerini doğrudan kendileri yaptırarak aynı alanda konut inşa etmek istemeleri ve bunun için müteahhitlerden inşaat taahhüt hizmeti almaları halinde, bu hizmetlere yüzde 18 KDV ödeniyordu. Bu sayede tüketiciye toplamda maliyetlerden yüzde 15 avantaj sağlanmış olacağını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, bir süredir tüketici tarafında bu beklentinin olduğunu, bakanlığın 'yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm' kapsamında harekete geçtiğini söyledi.

'Son aşamada'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aralık ayı sonunda yaptığı açıklama ile bakanlığın 'riskli yapı' ve 'riskli alan'da yer alan evlerin dönüşümü kapsamında 125 bin liraya kadar düşük faiz desteği sağladığı 'Kentsel Dönüşüm Kredisi'nde limiti 200 bin liraya çıkarmak için çalışma yürüttüklerini açıklamıştı. Son aşamaya getirilen bu çalışmanın da müjdesinin verileceğini anlatan Vedad Gürgen, bu desteklerin birlikte kentsel dönüşüm çalışmalarını daha da ileriye taşıyacağına dikkat çekti.

Ayrıca Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine 18 ay kira desteği ile harç muafiyeti sunuluyor.

'İstismar edilemez'

Bu desteğin kentsel dönüşümün daha hızlı ilerlemesi için önemli bir fırsat sağladığına vurgu yapan Gürgen, bunu fırsat bilip 'istismar' edebileceklerin ise çalışmanın en başından önüne geçildiğini kaydetti. Gürgen, "Ayrıca bu destek, taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1.5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlar için geçerli olacak. Yani dönüşüm teşvik edilirken, istismar edilmesinin önüne geçildi. İşin başında rastlıyorduk. Koca arsa üstünde küçük bir yapısı olan, bu avantajlardan faydalanmaya çalışıyordu. Kabaca ifade etmek gerekirse; kimse 10 daire yıkıp 100 daire yaparsa bundan faydalanamaz" diye konuştu. Gürgen, özellikle İzmir ve Elazığ'daki kentsel dönüşüm projelerinde de kararın etkili şekilde kullanılabileceğini belirtirken, "Orada yıkılan ve ağır hasarlı binalar için çalışmaları yapıyoruz. Ancak bir de orta ve az hasarlı binalar var. Taahhüt karşılığı hizmet alımında çok yararlı olacaktır" dedi.

'Ülkemizin en önemli gündemi'

Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum, riskli yapıların yıkımı halinde KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi kararının vatandaşlara önemli bir destek sunarak, kentsel dönüşümü hızlandıracağını söyledi. Artvin'in Yusufeli ilçesinde inşası devam eden Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulunan Kurum, "Kentsel dönüşüm ülkemizin en önemli gündem maddesi" dedi. Kurum, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Elazığ'da açıkladığı gibi, Türkiye genelinde 1.5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içinde yapmak üzere çalışmaları yürüttüklerinin altını çizdi.
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