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Asker uğurlamadan dönen aile kaza yaptı: 3 ölü
Mustafa Çelik'in (47) kullandığı 59 SG 301 plakalı hafif ticari araç, Samsun- Ankara karayolu 34. kilometrede sulama kanalına düştü.
|31 Ocak 2021 08:16
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Mustafa Çelik'in (47) kullandığı 59 SG 301 plakalı hafif ticari araç, Samsun- Ankara karayolu 34. kilometrede sulama kanalına düştü. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, istinat duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü ile eşi Gülbahar (41) ve oğlu Gürsel Çelik (22) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ASKER UĞURLADILAR
Çelik ailesinin, Samsun'da çocuklarını askeri birliğe teslim ettikten sonra memleketleri Tokat'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.
İLHAN DEMİRCİOĞLU
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