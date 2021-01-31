Erdoğan'a suikast timine mühimmat sağlayan 2 kişi tutuklandı
|31 Ocak 2021 08:49
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla İzmir'deki Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden Marmaris'e giden time yasa dışı olarak mühimmat verdiği tespit edilen 1'i muvazzaf 3 asker hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i ise ev hapsi uygulanarak adli kontrol altına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe teşebbüsü esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine fiili olarak katıldıkları tespit edilen ve yapılan yargılamaları neticesinde ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Özel Kuvvetler ve MAK personellerine kendilerinin kullanma yetkisinde bulunmayan ve askeri operasyonlarda çelik kapı ve güçlendirilmiş beton zeminleri, duvarları etkisiz hale getirme etkisi bulunan EOD mühimmatlarının ve çeşitli çaplarda yaklaşık 55 bin merminin olağan ve olağanüstü hallerde uygulanması gereken prosedürlere aykırı şekilde teslim edilmesinde dahli bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmada aktif görevde bulunan Astsubay M.G., emekli Albay E.U.K. ve ihraç Üsteğmen F.Ş.Y. hakkında 27 Ocak tarihinde "anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçuna yardım etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 30 Ocak tarihinde mahkemeye sevk edildi. Sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorguları sonrasında anayasayı ihlal suçundan Muvazzaf Astsubay M.G. ile emekli Albay E.U.K.'nın tutuklanmalarına, ihraç Üsteğmen F.S.Y.'nin ise ev hapsi uygulanarak adli kontrol altına alınmasına karar verildi.
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