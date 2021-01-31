PKK'da çözülme devam ediyor! Karayılan'dan 'kaçanları vurun talimatı'
|31 Ocak 2021 09:00
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin son dönemdeki etkili operasyonları neticesinde önemli kayıplar veren bölücü terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.
Terörist elebaşılarından Murat Karayılan'a çok yakın görev alan bir örgüt mensubu da kaçarak teslim oldu. İfadesinde örgütten kaçışların engellenemediğini anlatan terörist, İHA destekli hava harekatları nedeniyle örgütün çok zor durumda olduğunu, gizlendikleri yerlerden dışarı çıkamayan teröristlerin artık talimat da dinlememeye başladığını söyledi.
SABAH'a konuşan Güvenlik kaynakları ise terörist elebaşı Murat Karayılan'ın infaz talimatları verdiği ve bu durumun da örgütte ayrı bir sorun yarattığını tespit ettiklerini belirtti.
Elebaşının, "örgütten kaçanların görüldükleri yerde vurulması" için talimat verdiği, birçok teröristin bu nedenle teslim olmaktan korktuğu buna rağmen son dönemde örgütten kaçmak isteyen birçok teröristin olduğu teyit edildi.
TSK'nın operasyonları nedeniyle kaçacak yer arayan alt kadrodaki teröristlerde moral bozukluğuna neden olduğu ve daha rahat şartlarda yaşayan sözde örgüt yöneticileriyle aralarındaki anlaşmazlığın terör örgütü içindeki çözülmelere neden olduğu kaydedildi.
Uğur YILDIRIM
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