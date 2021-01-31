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Ahmet Hakan'dan Bilim Kurulu üyelerine 'duyun feryadı' çağrısı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerine restoran ve kafelerin açılması için çağrıda bulundu.
 31 Ocak 2021 09:13
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Ahmet Hakan'dan Bilim Kurulu üyelerine 'duyun feryadı' çağrısı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerine restoran ve kafelerin açılması için çağrıda bulundu.

Hakan bugünkü yazısında;

"Özellikle Bilim Kurulu üyesi hocalarım. Şubat diyorsunuz, mart diyorsunuz. Vaka sayısı diyorsunuz, ölüm sayısı diyorsunuz. Mutasyon diyorsunuz, mutant diyorsunuz. Çin aşısı diyorsunuz, Alman aşısı diyorsunuz. 14 gün diyorsunuz, 28 gün diyorsunuz. Kısacası... Diyorsunuz da diyorsunuz. Fakat bir türlü... "Açılsın artık kapılar" demiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Hakan; "Sevgili hocalarım. Bilmem farkında mısınız? Otel, restoran, kafe sektöründe yüz binlerce işletmecimiz, servis elemanımız, aşçımız, komimiz, bulaşıkçımız perişan durumda. Hastalıktan değil işsizlikten gidecekler. Çok sıkı kurallarla, çok sıkı denetimlerle... Açın lokantaların, kafelerin önünü. Duyun feryadı." diye seslendi.

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