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Rektör, kendini dekan olarak atadı: Mecbur kaldığım için yapıyorum

Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla birlikte kendisini güzel sanatlar fakültesine (GSF) vekaleten dekan olarak atadı. Özaydın, "Mecbur kaldığım için yapıyorum dekanlığı, yoksa hayatta yapmam" dedi.
 31 Ocak 2021 09:35
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Rektör, kendini dekan olarak atadı: Mecbur kaldığım için yapıyorum

Cumhuriye'ten Çağatan Akyol'un haberine göre, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, kendisini güzel sanatlar fakültesine vekaleten dekan olarak atadı.

Kamu yönetimi bölümünden mezun olan ve ekonomi alanında çalışmalar yapan Prof. Özaydın, "Ben de memnun değilim bu durumdan. Vekaleten idare ediyorum. Ben güzel sanatlar fakültesinin sadece dekanıyım. O işlerden anlamam" dedi.

Dekanlık görevi için üniversitede profesör bulunmadığını savunan Prof. Özaydın, "Geldiği zaman atanır. Bir doçent var, onu yardımcım yaptım. İşleri o yürütüyor. Ben anlamam o işlerden, kalkıp da sanat dersine girmem" ifadesini kullandı.

'Bana teklif edilse de yapmam'

Prof. Özaydın, 'işi ehline verme' taraftarı olduğunu belirterek, "Ben öğrenciyken iktisadi idari bilimler fakültesi dekanlığını bir mühendis yaptı. Acı ve vahim bir şeydi. Ben de mecbur kaldığım için yapıyorum dekanlığı, yoksa hayatta yapmam. Bana teklif edilse de yapmam. Sizin bildiğiniz bir profesör varsa atayalım" diye konuştu.

Güzel sanatlar fakültesi için profesör ilanı verilmemesini devletin kadrolarının dolması sözleriyle açıklayan Özaydın, mart ayı itibarıyla profesör ilanı için başvuracaklarını belirtti.
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