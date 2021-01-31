1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolandırıcıların yeni oyunu bir kuyumcuyu daha yaktı

İzmir'de bir şahıs, kuyumcudan 88 bin TL değerinde altın aldıktan sonra, parayı kuyumcunun banka hesabına göndererek altınları ve faturasını alarak oradan ayrıldı. Alışverişin ardından banka hesabındaki 88 bin TL'ye "dolandırıcılık şüphesi ile" bloke konulduğunu öğrenen kuyumcu ise hayatının şokunu yaşadı.
 31 Ocak 2021 09:40
+Aa- Yazdır
Dolandırıcıların yeni oyunu bir kuyumcuyu daha yaktı

İzmir'de bir şahıs, kuyumcudan 88 bin TL değerinde altın aldıktan sonra, parayı kuyumcunun banka hesabına göndererek altınları ve faturasını alarak oradan ayrıldı. Alışverişin ardından banka hesabındaki 88 bin TL'ye "dolandırıcılık şüphesi ile" bloke konulduğunu öğrenen kuyumcu ise hayatının şokunu yaşadı.

Mersin'de 51 yıldır kuyumculuk yapan Ertaç İnanoğlu'nun başına gelen EFT ile dolandırıcılık olayının bir benzeri İzmir'de yaşandı. 8 Ocak günü Çağlar Arıcı'ya ait kuyumcuya gelen bir şahıs 88 bin TL değerinde altın aldı ve ödemeyi de bankadan para göndererek yaptı. Olaydan birkaç gün sonra bankaya parasını çekmeye giden Arıcı, hesabının bloke olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Arıcı, olayın sebebini banka yetkililerine sorduğunda 'dolandırıcılık şüphesi' ile hesabının bloke olduğunu öğrendiğinde ise şoke oldu.

Kuyumcuya gelen ve 28 adet cumhuriyet altını almak istediğini söyleyen şahsın 88 bin TL tutan altın parasını banka hesabına göndermek istediğini söyleyen Arıcı, "Ben de şahsın kimlik fotokopisini aldım. Sonrasında hesabımı kontrol ettiğimde paranın yatmış olduğunu gördüm. Şahsın faturasını kestik, altınlarını da teslim ettik ve dükkandan ayrıldı. Günlerden cuma olduğu için bankaya gidemedim. Pazartesi günü bankaya gittiğimde ise paranın bloke olduğu söylendi. Paranın neden bloke olduğunu araştırmaya başladık. Banka yetkililerinden 'dolandırıcılık şüphesi ile' bloke olduğu bilgisini aldık. Kendi kendimize de 'Bizim dolandırıcılık ile alakalı nasıl bir işlemimiz olabilir' diye soruyorduk. Sonra anladık ki cuma günü yaptığımız satıştan dolayı hesaplarımız bloke olmuş" dedi.

Altın alan şahıs tarafından dolandırıldıklarını fark ettikleri anda güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Arıcı, "Bu olaydan birkaç gün sonra hemen dükkanımın yakınındaki bir bankada, bizi dolandıran şahsı gördüm ve hemen polisi aradım. Zaten karakoldaki memurların da olaydan haberi vardı. Polisler hemen gelip beni dolandıran şahsı aldılar. Karakolda ben ifade verdim, sonra beni dolandıran şahıs ifade verdi. Ben karakoldan çıktıktan 15 dakika sonra ise şahıs serbest bırakıldı. Neden bırakıldığını, ifadesinde ne dediğini bilmiyoruz. Fakat bu adamın dolandırıcılık yaptığı kamera görüntüleri ve ses kayıtları ile ortada ama sonuç bu" diyerek mağduriyetinin giderilmesini istedi.

"88 bin TL param dolandırıcılık şüphesi ile bankada duruyor"

Bankanın, hesabına uyguladığı bloke işlemine anlam veremediğini söyleyen Arıcı, "Banka konu ile alakalı bize hiçbir bilgi vermiyor. Madem ben dolandırıcıyım ve benim hesabıma bloke koydunuz savcılık soruşturma başlatsın veya polisler ifademi alsın ama o da yok. Burada asıl sıkıntının bankada olduğunu düşünüyorum, çünkü gerçekten dolandırıcı olan kişiye 88 bin TL gibi bir işlemi yaptırıp, benim gibi yıllardır esnaflık yapan bir kişinin ticari kariyerine leke sürüyorlar. Yani şu anda benim 88 bin TL param dolandırıcılık şüphesi ile bankada duruyor" dedi.

Şahsın serbest olduğunu ve hiçbir şekilde aranmasının olmadığı belirten Arıcı, kendisi gibi onlarca kuyumcuyu da dolandırabileceğini söyleyerek, "Şahsın dolandırdığı kişi sayısı gün geçtikçe artıyor. Sebebi ise yakalandıkça serbest bırakılması. Biz kuyumcuların yaşadığı bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyoruz" diyerek yetkililerden yardım istedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Polis memuru yol kenarında intihar etti
31 Ocak 2021 09:18		 Bu notla dolandırılmışlar! 4 saatte 3 bin lira
31 Ocak 2021 08:35
Asker uğurlamadan dönen aile kaza yaptı: 3 ölü
31 Ocak 2021 08:16		 Kılıçdaroğlu'nun misafirine ilk dava
31 Ocak 2021 07:10
Ordu'da savcının şikayetçi olduğu kişi serbest bırakıldı
31 Ocak 2021 06:21		 Ünlü futbol menajeri Ankara sokaklarını birbirine kattı
30 Ocak 2021 23:15
MHP Bismil ilçe binasına saldıran zanlılar yakalandı
30 Ocak 2021 23:12		 Kabe fotoğrafını yere seren şüphelilerden 2'si tutuklandı
30 Ocak 2021 20:14
Polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
30 Ocak 2021 19:05		 Ankara'da kaçak pavyonda eğlenen 14 kişi gözaltına alındı
30 Ocak 2021 16:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:45 - Doğu Anadolu'daki 6 ilde kar bekleniyor10:42 - 1 aylık bebeğin pansumanı için 6 saat karla mücadele ettiler10:38 - FETÖ şüphelisi eski Sayıştay denetçisi tutuklandı10:35 - YÖK suç duyurusunda bulunmuştu: Parayla tez yazmaya devam ediyorlar10:29 - Prof. İlhan: 2'nci doz aşılamadan sonra okulları açmak daha doğru10:18 - Kültür ve Turizm Bakanlığından genç yetenekler için yarışma
10:12 - Trafikte 3 kadına sopayla saldırmıştı: Verilen ceza belli oldu10:06 - Fırsatçılar yine piyasada! Sıfırından pahalıya satıyorlar09:59 - Uzmanından uyarı: Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz09:56 - Tokat'ta mutasyonlu virüs hastalarından 5'inin karantinası bitti09:45 - Üniversite öğrencisi ipi kopan bayrağı canı pahasına düzeltti09:40 - Dolandırıcıların yeni oyunu bir kuyumcuyu daha yaktı
09:38 - Kardan kapanan Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı09:35 - Rektör, kendini dekan olarak atadı: Mecbur kaldığım için yapıyorum09:28 - Vaka sayısı 103 milyonu geçti! İşte ülke sıralaması09:18 - Polis memuru yol kenarında intihar etti09:13 - Ahmet Hakan'dan Bilim Kurulu üyelerine 'duyun feryadı' çağrısı
09:00 - PKK'da çözülme devam ediyor! Karayılan'dan 'kaçanları vurun talimatı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Telegram'a geçtiyseniz memurlar.net'e bekliyoruz
Meteorolojiden il il 'yoğun kar yağışı' uyarısı
Vatandaş gıdayı ucuza yiyecek
Rektör, kendini dekan olarak atadı: Mecbur kaldığım için yapıyorum
İşçi iken memurluğa geçenlerin intibak, emekli ikramiyesi, hizmet bütünleşmesi işlemleri nasıl olur?
Ahmet Hakan'dan Bilim Kurulu üyelerine 'duyun feryadı' çağrısı
Bu ilanlara dikkat! Emlakçıların ucuz ev oyunu
Fırsatçılar yine piyasada! Sıfırından pahalıya satıyorlar
Hz. Ömer döneminden günümüze ışık tutan bir uygulama ve düşündürdükleri
Bu notla dolandırılmışlar! 4 saatte 3 bin lira
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
chelsea 1
araba camının buharlanması 1
Güncel 1
Momentum 2
yenilebilir tabak 1
kafa dengi 1
dedenin isminin bebeğe konması 1
Gamestop isyanı 4
daş yok mu daş 1
gangnam dansı 1
SON İLANLAR
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm 2 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 47 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bingöl Karlıova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam