Üniversite öğrencisi ipi kopan bayrağı canı pahasına düzeltti
|31 Ocak 2021 09:45
|+Aa- Yazdır
Osmaniye'de üniversite öğrencisi Mehmet Gezer, rüzgardan ipi kopan Türk bayrağına kayıtsız kalmayıp canı pahasına 4 metre tırmandığı çatıdaki bayrağı düzeltti. Bayrak tekrardan dalgalanırken, gencin bayrak hassasiyeti arkadaşları tarafından takdirle karşılandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ikamet eden üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Mehmet Gezer, oto kuaför işletmecisi arkadaşı Aygün Köşker'i ziyaret etti. Sohbet ettikleri sırada rüzgardan Türk bayrağının ipinin koptuğunu fark eden Gezer, "Türk bayrağı dalgalanmalı" diyerek duruma kayıtsız kalmadı. Bayrağı düzeltmek için hazırlığını yapan genç, hiç düşünmeden canı pahasına 4 metre yüksekliğe çıplak elle tırmandı. Zorlu tırmanışın ardından bayrağa ulaşan Gezer, ayakları ile çatı demirinde asılı kalarak bayrağın ipini bağladı. Bayrak tekrardan dalgalanırken, gencin bayrak hassasiyeti arkadaşları tarafından takdirle karşılandı.
"Türk bayrağı uğruna canımız feda" diyen Mehmet Gezer, "Arkadaşımın oto kuaförüne ziyarete geldiğimde bayrağımın koptuğunu gördüm. Oraya çıkarak bayrağımızı tekrardan bağladım. Bayrağımız uğruna canımız feda olsun. Türk bayrağımızın uğruna yine olsa yine yaparım. Türk bayrağı her zaman en yükseklerde olur" dedi.
Arkadaşının davranışından dolayı gururlandıklarını ifade eden oto kuaför işletmecisi Aygün Köşker, "Arkadaşımız Mehmet Gezer bize ziyarete geldiğinde bayrağın rüzgardan dolayı kopmuş olduğunu fark ettik. Mehmet yukarıya çıkıp onu düzeltebileceğini söyledi. Çıktı ve bayrağı tekrardan bağladı. Arkadaşımıza minnettarız, bayrağımız için canımızı veririz" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Doğu Anadolu'daki 6 ilde kar bekleniyor
31 Ocak 2021 10:45
|Prof. İlhan: 2'nci doz aşılamadan sonra okulları açmak daha doğru
31 Ocak 2021 10:29
|Uzmanından uyarı: Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz
31 Ocak 2021 09:59
|Ahmet Hakan'dan Bilim Kurulu üyelerine 'duyun feryadı' çağrısı
31 Ocak 2021 09:13
|Meteorolojiden il il 'yoğun kar yağışı' uyarısı
31 Ocak 2021 08:00
|Sosyal medya cezaları yolda
31 Ocak 2021 07:26
|Kanun son aşamada: Hayvana eziyet bitecek
31 Ocak 2021 06:53
|Hz. Ömer döneminden günümüze ışık tutan bir uygulama ve düşündürdükleri
31 Ocak 2021 06:45
|Vefakar sağlıkçılar aşı için karlı yolları aştılar
31 Ocak 2021 06:39
|Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi rekorluk halıya dokundu
30 Ocak 2021 23:21