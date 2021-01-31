Tokat'ta mutasyonlu virüs hastalarından 5'inin karantinası bitti
Tokat'ta mutasyonlu korona virüs taşıyan 10 hastadan 5'inin karantina süresi tamamlandı.
|31 Ocak 2021 09:56
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Tokat'ta mutasyonlu korona virüs taşıyan 10 hastadan 5'inin karantina süresi tamamlandı.
Tokat Devlet Hastanesinde durumundan şüphelenilen hastalara yapılan testte mutasyona uğramış korona virüs tespit edildi. Kent merkezinde 8, Niksar ilçesinde 2 kişi olmak üzere mutasyona uğramış korona virüs tespit edilen 10 kişi evlerinde karantinaya alındı. Diğer korona virüs hastaları ile aynı ilaç ve tedavinin uygulandığı hastalardan 5'i, 10 gün süren izole süresini tamamladı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 5 kişinin de birkaç gün içerisinde izole sürecini tamamlayacağı kaydedildi.
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