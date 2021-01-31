1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzmanından uyarı: Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs tedbirlerinin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Artık pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz. Tedbirlere çok daha sıkı devam edilmeli. Bunu yapmazsak bir üçüncü dalgayı rahat atlatamayız. Bugün Avrupa'nın yaşadığı sıkıntıları dikkat etmediğimizde biz de yaşayabiliriz" dedi.
 31 Ocak 2021 09:59
+Aa- Yazdır
Uzmanından uyarı: Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs tedbirlerinin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Artık pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz. Tedbirlere çok daha sıkı devam edilmeli. Bunu yapmazsak bir üçüncü dalgayı rahat atlatamayız. Bugün Avrupa'nın yaşadığı sıkıntıları dikkat etmediğimizde biz de yaşayabiliriz" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs mutasyonun Türkiye'de görülmesiyle bilindiğini ve tedbirlerin aynı kararlılıklar devam etmesi gerektiğini söyledi. Ertuğrul, şu anda mutasyonlu virüsün Türkiye'de olduğunun bilindiğini belirterek, " Aslında farklı mutasyonlardan da söz etmek gerekiyor. Bir tanesi İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon. Bu, şu anda gerçekten İngiltere'yi ve Avrupa'yı zorlayan bir mutasyon. Bir diğeri ise Güney Afrika'da, diğeri de Brezilya'da ortaya çıkan mutasyon. Bunların içerisinden 'en riskli olanı hangisi?' diye sorarsanız, sanki Güney Afrika'da ortaya çıkan varyant daha riskliymiş gibi gözüküyor. Ancak üçünün de ortak bir özelliği var. Virüsün hücrelerimize yaptığı ufak değişiklik sonucu daha iyi yapışması.Bilimsel olarak da kanıtlanmış bir durum. Yeni virüs Bu nedenle çok daha hızlı ve çabuk yayılabiliyor. Fakat öldürücülüğü konusunda henüz daha tam kanıtlar yok. Sadece İngiltere'de biraz daha öldürücü olabileceği yönünde ön rapor var. Türkiye'de artık İngiltere'deki 'suşun' olduğunu ve yayılmaya başladığını biliyoruz. Bu risk, önümüzdeki aylarda bizi bekliyor" dedi.

'OKULLARIN AÇILMASI 15 ŞUBAT'TA ZOR GÖRÜNÜYOR'

Okullarda 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçilmesinin erken olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul, Kısıtlamalar devam etmeli ve biz her türlü önlemi alarak belki de yüz yüze eğitime geçmeyi zorlamalıyız. Fakat şu anki durumda özellikle de birkaç gündür olguların artış eğiliminde de olduğu düşünüldüğünde 15 Şubat biraz zor gibi görünüyor. Sevindirici olan taraf öğretmenlerin de 2'nci grupta aşılanacak olması. Öğretmenlerin aşılanmasıyla beraber belki onların bağışık hale gelmesi ve okullarda da yeterli önlem alınmasıyla gerçek bir kısıtlamayla devam edebilirsek Mart ayı gibi, belki Mart'ın ortalarına doğru okulların yüz yüze eğitime adım adım geçmesini bekleyebiliriz. Fakat şu anda bana göre de erken gibi geliyor'' dedi.

'BELKİ ÜÇÜNCÜ DALGAYA DOĞRU GİDİYORUZ'

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaların devam etmesi gerektiğini savunarak, "Devam etmeli elbette çünkü şuanda pandeminin belki de üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz. Ben olaya, sadece sağlık açısından bakabiliyorum bir hekim olduğumdan dolayı. Sağlık açısından baktığımız zaman da iki unsur önemli. Birincisi insanların hasta olmasını engellemek. Bunun yöntemi iki tane. Ya aşıyla engelleyeceğiz ya da virüsün toplum içerisindeki dolaşımını engelleyerek. Bu da kısıtlama anlamına geliyor zaten, bu şekilde engelleyeceğiz. Diğeri de hasta olan insanları tedavi etmek. O kısmı çok daha zor. Çünkü özellikle risk grubundaki insanlar, hasta oldukları zaman ölüm oranları çok yüksek oluyor, yoğun bakımlarda gerçekten büyük sıkıntı yaşıyoruz. Hastaları izlemekte çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Şunu söyleyebiliriz. Risk grubunun, yani 65 yaş üzerinde olanların aşılanması tamamlandıktan sonra ve altta yatan hastalığı olanların da aşılanması tamamlandıktan sonra belki ondan sonra adım adım kısıtlamalarda bir serbestliğe geçilebilir. Çünkü diğer sağlıklı erişkin yaş grubu ve çocuk grubumuz aslında hastalığın çok ciddi geçmediği, hafif atlatıldığı grup. Bunu izlemeye bırakarak belki adım adım bir serbestleşme düşünülebilir" diye konuştu.

AŞININ MUTASYONA ETKİSİ

Aşının mutasyonun üzerindeki etkisine de değinen Prof Dr. Ertuğrul, "Mutant virüslerde 3 virüsten bahsettim. Birincisi İngiltere'deki, biri Güney Afrika ve biri de Brezilya'da. Aşının İngiltere ve Brezilya'daki mutant olan suşlar üzerinde de etkili olduğunu biliyoruz. Fakat Güney Afrika'daki suş konusunda bir takım tereddütler vardı. Çünkü oradaki değişim virüsün hücrelerimize yapıştığı yerdeki mRNA aşıları da tam da orayı hedef alan antikorlar ürettiriyorlar. İşte oradaki mutasyon eğer devam eden bir mutasyon birikimiyle sonuçlanırsa belki ileride bu birikim sonrasında aşı etkinliği ortadan kalkabilir diye bir şüphe var. Şu anda yok ama ileride oluşabilecek bir şüphe. Onun için de gerek BioNTech'den gerek de Moderna'dan bir açıklama geldi. Eğer öyle bir durum olursa aşılar çok kısa sürede güncellenerek tekrar piyasaya verilebilir. O konuda bir sıkıntımız olmaz dendi. İnaktivi virüs aşıları veya vektör aşıları açısından ise tüm mutant virüsler açısından şu anda bir sıkıntı gözükmüyor" dedi.

'AVRUPA'NIN YAŞADIĞINI YAŞABİLİRİZ'

Mutasyonun Türkiye'de görülmesiyle birlikte vatandaşların paniğe kapılmadan kısıtlamalara daha da uyması gerektiğinin altını çizen Ertuğrul, "Kısıtlamalara daha fazla uyabilirler. Çıkarken daha dikkatli olabilirler, çünkü mutant virüsün çok daha hızlı bir şekilde bulaştığını ve hücrelerimize yapıştığını biliyoruz. Bu anlamda insanların bu tedbirlere çok daha sıkı sarılarak devam etmesi çok önemli. Bunu yapmazsak bir üçüncü dalgayı çok rahat bir biçimde, Avrupa'nın bugün yaşadığı gibi biz de yaşayabiliriz. O nedenle de çok dikkat etmek gerekiyor. Paniğe yer yok. Soğukkanlı olmalıyız ama dikkati de elden bırakmamalıyız" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Doğu Anadolu'daki 6 ilde kar bekleniyor
31 Ocak 2021 10:45		 Prof. İlhan: 2'nci doz aşılamadan sonra okulları açmak daha doğru
31 Ocak 2021 10:29
Üniversite öğrencisi ipi kopan bayrağı canı pahasına düzeltti
31 Ocak 2021 09:45		 Ahmet Hakan'dan Bilim Kurulu üyelerine 'duyun feryadı' çağrısı
31 Ocak 2021 09:13
Meteorolojiden il il 'yoğun kar yağışı' uyarısı
31 Ocak 2021 08:00		 Sosyal medya cezaları yolda
31 Ocak 2021 07:26
Kanun son aşamada: Hayvana eziyet bitecek
31 Ocak 2021 06:53		 Hz. Ömer döneminden günümüze ışık tutan bir uygulama ve düşündürdükleri
31 Ocak 2021 06:45
Vefakar sağlıkçılar aşı için karlı yolları aştılar
31 Ocak 2021 06:39		 Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi rekorluk halıya dokundu
30 Ocak 2021 23:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:45 - Doğu Anadolu'daki 6 ilde kar bekleniyor10:42 - 1 aylık bebeğin pansumanı için 6 saat karla mücadele ettiler10:38 - FETÖ şüphelisi eski Sayıştay denetçisi tutuklandı10:35 - YÖK suç duyurusunda bulunmuştu: Parayla tez yazmaya devam ediyorlar10:29 - Prof. İlhan: 2'nci doz aşılamadan sonra okulları açmak daha doğru10:18 - Kültür ve Turizm Bakanlığından genç yetenekler için yarışma
10:12 - Trafikte 3 kadına sopayla saldırmıştı: Verilen ceza belli oldu10:06 - Fırsatçılar yine piyasada! Sıfırından pahalıya satıyorlar09:59 - Uzmanından uyarı: Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz09:56 - Tokat'ta mutasyonlu virüs hastalarından 5'inin karantinası bitti09:45 - Üniversite öğrencisi ipi kopan bayrağı canı pahasına düzeltti09:40 - Dolandırıcıların yeni oyunu bir kuyumcuyu daha yaktı
09:38 - Kardan kapanan Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı09:35 - Rektör, kendini dekan olarak atadı: Mecbur kaldığım için yapıyorum09:28 - Vaka sayısı 103 milyonu geçti! İşte ülke sıralaması09:18 - Polis memuru yol kenarında intihar etti09:13 - Ahmet Hakan'dan Bilim Kurulu üyelerine 'duyun feryadı' çağrısı
09:00 - PKK'da çözülme devam ediyor! Karayılan'dan 'kaçanları vurun talimatı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Telegram'a geçtiyseniz memurlar.net'e bekliyoruz
Meteorolojiden il il 'yoğun kar yağışı' uyarısı
Vatandaş gıdayı ucuza yiyecek
Rektör, kendini dekan olarak atadı: Mecbur kaldığım için yapıyorum
İşçi iken memurluğa geçenlerin intibak, emekli ikramiyesi, hizmet bütünleşmesi işlemleri nasıl olur?
Ahmet Hakan'dan Bilim Kurulu üyelerine 'duyun feryadı' çağrısı
Bu ilanlara dikkat! Emlakçıların ucuz ev oyunu
Fırsatçılar yine piyasada! Sıfırından pahalıya satıyorlar
Hz. Ömer döneminden günümüze ışık tutan bir uygulama ve düşündürdükleri
Bu notla dolandırılmışlar! 4 saatte 3 bin lira
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
araba camının buharlanması 1
yola bakmadan ara yoldan ana yola giren şoför 2
ısı transferi 1
çocuk tacizleri 1
ntvspor 1
alarmdan önce uyanmak 3
panik atak 1
oğlum bak git 1
antibiyotik 1
1250 liraya satılan kütük 2
SON İLANLAR
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm 2 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 47 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bingöl Karlıova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam