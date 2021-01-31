Fırsatçılar yine piyasada! Sıfırından pahalıya satıyorlar

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; Türkiye'de ikinci el otomobil, ticari araçlardaki fiyat artışı durmuyor. Sıfır araçlar daha ucuza satılırken ikinci el olanlar herhangi bir neden yokken daha pahalıya satışa çıkıyor. İkinci el araç piyasasındaki ana durgunluk sebebi olan fiyatlardaki yükseliş fırsatçıları ortaya çıkarıyor.

SIFIRIYLA ARASINDA 38 BİN LİRA FARK VAR!

Bayide en üst paketi 280 bin liraya satılan Volkswagen Caddy'nin ikinci eli ilan sitelerinde şahıs tarafından 318 bin liradan satışa çıktı. Herhangi bir sebebi olmadan, ikinci ele düşmüş, plakası takılmış aracın 38 bin lira farkla satılması şaşkınlık yaratıyor.

Yine Volkswagen Caddy'nin Life paketi ilan sitesinde ikinci elde 275 bin liraya galerici tarafından satılırken bayideki fiyatı 242 bin lira seviyesinde.

Volkswagen Caddy'nin sıfır fiyatları:

Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Style DSG 279.900 lira (İkinci eli 318 bin lira)

Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Life 241.900 lira

Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Life DSG 258.900 lira (İkinci eli 278.500 lira)

Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Impression 224.900 lira

Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Impression DSG 241.900 lira

Yeni Caddy Cargo 2.0 TDI 122 PS 172.900 lira

Yeni Caddy Cargo 2.0 TDI 122 PS DSG 189.900 lira

Yeni Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI 122 PS 176.900 lira

Yeni Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI 122 PS DSG 193.900 lira

ŞAHISLARIN İKİNCİ EL ARAÇ TİCARETİ DURMADI

Geçtiğimiz aylarda ikinci el otomobil ticaretine yeni kurallar getirilmişti. Galericilik işini meslek olarak yapmayanları engelleme üzerine kurulan düzenlemeler maalesef uygulamada eksik kalmaya başladı. İkinci el otomobil ticaretini eşi, çocuğu, kardeşi, yakını üzerinden gerçekleştirenler yetki belgesi alan galericileri de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yetki belgesi olmayan kişiler bir yıl içinde en fazla 3 defa 2. el araç alım satımı yapabilecekken bu kuralı aile bireyleri, arkadaş çevresi gibi kişilere yayarak onlarca otomobil satışı yapabiliyor.

2021 yılının gelmesiyle birlikte bazı markalar yeni modellerini satışa sundu. Geçtiğimiz günlerde Peugeot 208 satışa çıktı. Bazı fırsatçılar "doktordan, galericiden" diyerek sıfırından 40 bin lira daha pahalıya otomobilleri satmaya başladı. İkinci el ticaret yapılan sitelerde de denetimin zayıf olması fırsatçılığa zemin hazırlıyor.

Sıfır otomobil alırken bayide pazarlık etme imkanınız bulunuyor. Fiyatı olabildiğince düşürmeye çalışın. Ayrıca bayiden hediye almayı da ihmal etmeyin.

KAPORACILARA DİKKAT

İkinci el araç alırken kaparo vermeden önce mutlaka otomobili görmeniz ve karşı tarafa kesinlikle güvenmeniz halinde kaparo verme yöntemini seçin. Dolandırıcı satıcılar nedeniyle mağduriyet yaşamamak için her adımı kanunlara uygun olarak gerçekleştirin.

SATIŞ BEDELİNİ MUTLAKA DOĞRU YAZIDIRIN

İkinci el otomobil satışında satış bedelini notere doğru olarak belirtin. İlerleyen zamanda anlaşmazlık olması durumunda dava görülürse ödenen ücret değil, noterde belirtilen ücret üzerinden hak iddia edebilirsiniz.

İkinci el otomobil alırken ekspertiz yaptırmaya dikkat edin. İşini iyi yapan ekspertizleri tercih edin. Ekspertiz sonrasında varsa kaportacı ve motor ustası tanıdığınız onlara da aracı gösterin ve mutlaka ekspertiz raporunun teyidini onlardan alın. Ayrıca ikinci el otomobil ekspertiz yapılırken kesinlikle araca hasar verilmemesine gayret edin. Bazı ekspertiz firmaları araçları kazıyarak boya kontrolü gerçekleştiriyor ve araca kalıcı hasar verebiliyorlar.