Kültür ve Turizm Bakanlığından genç yetenekler için yarışma
|31 Ocak 2021 10:18
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Kültür ve Turizm Bakanlığının genç yeteneklerin sanatsal üretimlerini teşvik etmek üzere her yıl düzenlediği Güncel Sanat Proje Yarışması'nın bu sene 7'ncisi gerçekleştiriliyor.
Günümüz sanatının başlıca dinamikleri olan fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya, tuval, obje gibi üretimleri değerlendiren, destekleyen, keşfeden, yenilikçi üretimleri arttırmayı teşvik eden ve bu eserlerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamayı amaçlayan yarışmanın konusu Yunus Emre'nin "Bir ben vardır bende, benden içeri" sözü olacak. Yarışmada bu yıl yine gençlerin güncel sanatın karakterini yansıtan deneysel, sorgulayıcı, belgeleyici tavrına ilişkin örneklerini gözlemlemek mümkün olacak. Yarışmada dereceye girenlere 5 adet 15 bin lira başarı ödülü, 5 adet 7 bin 500 lira mansiyon ödülü ve 30 adet de bin 500 lira sergileme ödülü takdim edilecek.
"Bir ben vardır bende, benden içeri" konulu Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması için başvurular 9 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak. Yarışmaya ilişkin şartname ise e-Devlet bağlantılı https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ internet adresinde bugün itibarıyla erişime açıldı.
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