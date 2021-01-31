1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kültür ve Turizm Bakanlığından genç yetenekler için yarışma

Kültür ve Turizm Bakanlığının genç yeteneklerin sanatsal üretimlerini teşvik etmek üzere her yıl düzenlediği Güncel Sanat Proje Yarışması'nın bu sene 7'ncisi gerçekleştiriliyor.
 31 Ocak 2021 10:18
+Aa- Yazdır
Kültür ve Turizm Bakanlığından genç yetenekler için yarışma

Kültür ve Turizm Bakanlığının genç yeteneklerin sanatsal üretimlerini teşvik etmek üzere her yıl düzenlediği Güncel Sanat Proje Yarışması'nın bu sene 7'ncisi gerçekleştiriliyor.

Günümüz sanatının başlıca dinamikleri olan fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya, tuval, obje gibi üretimleri değerlendiren, destekleyen, keşfeden, yenilikçi üretimleri arttırmayı teşvik eden ve bu eserlerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamayı amaçlayan yarışmanın konusu Yunus Emre'nin "Bir ben vardır bende, benden içeri" sözü olacak. Yarışmada bu yıl yine gençlerin güncel sanatın karakterini yansıtan deneysel, sorgulayıcı, belgeleyici tavrına ilişkin örneklerini gözlemlemek mümkün olacak. Yarışmada dereceye girenlere 5 adet 15 bin lira başarı ödülü, 5 adet 7 bin 500 lira mansiyon ödülü ve 30 adet de bin 500 lira sergileme ödülü takdim edilecek.

"Bir ben vardır bende, benden içeri" konulu Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması için başvurular 9 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak. Yarışmaya ilişkin şartname ise e-Devlet bağlantılı https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ internet adresinde bugün itibarıyla erişime açıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tokat'ta mutasyonlu virüs hastalarından 5'inin karantinası bitti
31 Ocak 2021 09:56		 Sendikalı işçi istatistikleri açıklandı
31 Ocak 2021 08:55
Kumar sevdası ne korona virüs ne de mühür dinledi
31 Ocak 2021 08:41		 Konutunu kendi dönüştürene KDV yüzde 1
31 Ocak 2021 07:52
Aşıda sıra kaybına 45 gün mazeret süresi
31 Ocak 2021 07:44		 5 ülkeye cipli kimlik yetecek
31 Ocak 2021 07:35
Vatandaş gıdayı ucuza yiyecek
31 Ocak 2021 07:00		 Korona nedeniyle kapanan sinema salonlarına destek
31 Ocak 2021 06:13
Ankara'nın 35 meydanında ücretsiz internet hizmeti
30 Ocak 2021 22:51		 Sağlıkçılar, kış şartlarına rağmen aşı çalışmalarını sürdürüyor
30 Ocak 2021 15:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:45 - Doğu Anadolu'daki 6 ilde kar bekleniyor10:42 - 1 aylık bebeğin pansumanı için 6 saat karla mücadele ettiler10:38 - FETÖ şüphelisi eski Sayıştay denetçisi tutuklandı10:35 - YÖK suç duyurusunda bulunmuştu: Parayla tez yazmaya devam ediyorlar10:29 - Prof. İlhan: 2'nci doz aşılamadan sonra okulları açmak daha doğru10:18 - Kültür ve Turizm Bakanlığından genç yetenekler için yarışma
10:12 - Trafikte 3 kadına sopayla saldırmıştı: Verilen ceza belli oldu10:06 - Fırsatçılar yine piyasada! Sıfırından pahalıya satıyorlar09:59 - Uzmanından uyarı: Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz09:56 - Tokat'ta mutasyonlu virüs hastalarından 5'inin karantinası bitti09:45 - Üniversite öğrencisi ipi kopan bayrağı canı pahasına düzeltti09:40 - Dolandırıcıların yeni oyunu bir kuyumcuyu daha yaktı
09:38 - Kardan kapanan Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı09:35 - Rektör, kendini dekan olarak atadı: Mecbur kaldığım için yapıyorum09:28 - Vaka sayısı 103 milyonu geçti! İşte ülke sıralaması09:18 - Polis memuru yol kenarında intihar etti09:13 - Ahmet Hakan'dan Bilim Kurulu üyelerine 'duyun feryadı' çağrısı
09:00 - PKK'da çözülme devam ediyor! Karayılan'dan 'kaçanları vurun talimatı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Telegram'a geçtiyseniz memurlar.net'e bekliyoruz
Meteorolojiden il il 'yoğun kar yağışı' uyarısı
Vatandaş gıdayı ucuza yiyecek
Rektör, kendini dekan olarak atadı: Mecbur kaldığım için yapıyorum
İşçi iken memurluğa geçenlerin intibak, emekli ikramiyesi, hizmet bütünleşmesi işlemleri nasıl olur?
Ahmet Hakan'dan Bilim Kurulu üyelerine 'duyun feryadı' çağrısı
Bu ilanlara dikkat! Emlakçıların ucuz ev oyunu
Fırsatçılar yine piyasada! Sıfırından pahalıya satıyorlar
Hz. Ömer döneminden günümüze ışık tutan bir uygulama ve düşündürdükleri
Bu notla dolandırılmışlar! 4 saatte 3 bin lira
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Öğretmenler öncelikli aşılansın önerisi 3
seyrelti 1
hisse komisyon masrafı 2
Simpson kehanetleri 1
bir milyon istihdam 1
evde saç tıraşı 1
saba tümer 1
zıbarmak 1
sözlük kuralları 2
rize 1
SON İLANLAR
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm 2 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 47 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bingöl Karlıova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam