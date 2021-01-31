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Prof. İlhan: 2'nci doz aşılamadan sonra okulları açmak daha doğru

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, çocukların bir an önce okula gitmesinin herkesin ortak gayesi olduğunu söyledi. İlhan, "Şu an için okulların açılması veya diğer kısıtlamalar ile ilgili kararları değerlendirmek için biraz erken olacağı kanısındayım. En azından 2'nci doz aşılama yapıldıktan sonra peyderpey kısıtlamaların ve okulların açılmasını düşünmenin daha doğru olacağı kanısındayım" dedi.
 31 Ocak 2021 10:29
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Prof. İlhan: 2'nci doz aşılamadan sonra okulları açmak daha doğru

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, çocukların bir an önce okula gitmesinin herkesin ortak gayesi olduğunu söyledi. İlhan, "Şu an için okulların açılması veya diğer kısıtlamalar ile ilgili kararları değerlendirmek için biraz erken olacağı kanısındayım. En azından 2'nci doz aşılama yapıldıktan sonra peyderpey kısıtlamaların ve okulların açılmasını düşünmenin daha doğru olacağı kanısındayım" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat'tan itibaren okulların mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılıklarının olduğunu açıkladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, DHA'ya yaptığı açıklamada, çocukların bir an önce okula gitmesinin herkesin ortak gayesi olduğunu söyledi. İlhan, "Şu anki artan vakalarla beraber şubat ayı başında bir daha değerlendirmenin daha doğru olacağını kanısındayım. Şu an için okulların açılması veya diğer kısıtlamalar ile ilgili kararları değerlendirmek için biraz erken olacağı kanısındayım. Çünkü aşılama ocak ayının ortası itibariyle başladı. Daha aşının 2'nci dozunu sağlık çalışanları ya da hasta oldukları zaman en çok hayatlarını kaybeden büyüklerimiz olmadı. Bu nedenle en azından 2'nci doz aşılama yapıldıktan sonra peyderpey kısıtlamaların ve okulların açılmasını düşünmek daha doğru olacağı kanısındayım. Bir hesap yapacak olursak aşılamaya ocak ayının ortası gibi başladık. Şubat ayının ortasında 1 doz daha aşı yapılacak olursa antikorların oluşma düzeyinin en iyi 7'nci haftadan sonra olduğunu varsayarsak, mart ayının ortası gibi bazı şeyleri değerlendirmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşüm" dedi.

'KISITLAMALARIN GEVŞETİLMESİNİN ERKEN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Prof. Dr. İlhan, koronavirüs enfeksiyonun 1 yılını doldurduğu halde hala pek çok bilinmezliğin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Örneğin, mutasyonu 2 aydır konuşuyoruz. Bir şeye başladıktan sonra tekrar geri adım atmak çok zor oluyor. O nedenle yayılma patenine bakmak gerekiyor. 'Mutasyonlu virüs ne kadar yayılıyor', 'ne kadar çok kişiyi etkiliyor', 'ne kadar ağır hastalık yapıyor' ona göre değerlendirmek gerekiyor. Çünkü mutasyon varsa ve hızlı yayılıyorsa, pek çok alanı etkileyecektir. Şu an 7 binlere çıkan vaka sayımız var. Şu an mutasyonlu virüs olduğu için açıkçası kısıtlamaların kaldırılması ya da gevşetilmesini konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Vatandaşların geldiğimiz aşamada fiziksel mesafe, maske ve hijyene daha çok dikkat etmeleri, özellikle hafta sonlarında evlerde ya da turistik mekanlarda kapalı alanlarda bir araya gelmekten kaçınmaları; bulundukları ortamı da mutlaka temiz havayla havalandırmaları en doğru yaklaşım olacaktır."
DHA
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