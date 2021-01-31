FETÖ şüphelisi eski Sayıştay denetçisi tutuklandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Manisa'da gözaltına alınan eski Sayıştay denetçisi tutuklandı.
|31 Ocak 2021 10:38
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Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Manisa'da gözaltına alınan eski Sayıştay denetçisi tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, daha önce görevinden ihraç edilen Sayıştay denetçisi İ.M, Edirne Terörle Mücadele ekipleri koordinesinde Manisa'nın Soma ilçesinde gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından getirildiği Soma Adliyesi'nde, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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