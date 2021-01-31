Doğu Anadolu'daki 6 ilde kar bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'da aralıklarla kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava, çok bulutlu ve aralıklarla karlı olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Kars'ta 8, Ardahan'da 7, Ağrı'da 4, Erzincan'da 3, Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 3, Iğdır'da 2, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 1, Ağrı'da sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 110, Sarıkamış'ta 57 ve Ergan'da 29 santimetre ölçüldü.

Bölgede, sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.