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ASELSAN anten üretiminde rekor yerlilik oranına ulaştı

Yurt dışından alınması planlanan anten ürünleri, 2017'den bu yana yürütülen çalışmalar ve yüzde 95 yerlilik oranıyla yurt içi kaynaklardan temin edildi.
 31 Ocak 2021 10:53
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ASELSAN anten üretiminde rekor yerlilik oranına ulaştı

ASELSAN, anten alanındaki tecrübe, altyapı, bilgi birikimi ve yerli sanayi desteğiyle yerlileştirme konusunda önemli mesafe aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk savunma sanayisinin lider elektronik şirketi ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, ürünlerinde kullanılan yurt dışı kaynaklı malzemelerin yerlileştirilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu sayede birçok ürünün yerlileştirilmesi sağlanarak, hem kaynakların yurt dışına çıkmasının önüne geçildi hem de yan sanayiye yeni iş imkanları oluşturuldu ve ASELSAN ihtiyaçları çok daha uygun maliyetlerle karşılandı.

ASELSAN, haberleşme sistemleri alanında da bu yönde çaba gösteriyor. Gerçekleştirilen özgün geliştirme ve yan sanayi firmalarında yürütülen yerli seri üretim faaliyetleri sonucunda rekabetçi fiyat ve yüksek teknik performansla antenler millileştiriliyor.

Son olarak Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Sektör Başkanlığı sorumluluğunda yürütülen Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Projesi kapsamında, 30-512 MHz bandında kullanılacak V/UHF araç telsiz antenlerinin yerlileştirilmesine yönelik çalışmalar tamamlandı. Mevcut durumda V/UHF telsizleriyle birlikte kara platformlarında yurt dışından tedarik edilen araç anteni yerine, yerli ve milli olarak üretilen ASELSAN anteni kullanılması kararlaştırıldı. Proje kapsamında 2021-2024 yıllarında çok sayıda telsiz teslimatı yerli ve milli antenle yapılacak.

Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sektör Başkanlığının 30 yılı aşkın süredir radar ve elektronik harp projeleri için özgün olarak geliştirilen anten teknolojileri birikimi kullanılarak, HBT Sektör Başkanlığının çok sayıda üretim gerektiren haberleşme antenleri ve radom ihtiyaçları kısa geliştirme sürelerinde maliyet etkin olarak millileştirildi.

Bu çalışmalar sonucunda, 2017'den bu yana yurt dışından temin edilmesi planlanan anten ürünlerinin yüzde 95 yerlilik oranıyla yurt içi kaynaklarla gerçekleştirilmesi sağlandı. Üretimde alt yüklenicilere iş verilerek KOBİ ve yan sanayinin geliştirilmesine katkı veriliyor.

Askeri haberleşme antenleri REHİS Sektör Başkanlığı tarafından millileştirilerek, HBT Sektör Başkanlığına Türk Silahlı Kuvvetleri Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Projesi, Genel Maksat Helikopteri Haberleşme Cihazları Projesi, Azerbaycan Hava Platformları ve Kule Haberleşme Sistemi Modernizasyonu Projesi, Azerbaycan Radyolink Haberleşme Sistemi ve Siper Projeleri başta olmak üzere muhtelif projelerde teslim ediliyor. Geliştirilen antenler ve radomlar taktik sahada etkin şekilde kullanılıyor.

- GSM operatörlerine çok bantlı baz istasyonu

ASELSAN, sivil haberleşme uygulamaları kapsamında hücresel (GSM) baz istasyonu antenleri geliştirerek yurt içi ve yurt dışı mobil operatörlere özgün tasarımlı, sağlam, yüksek kalitede ürünler sunuyor. GSM teknolojilerine uyumlu, faz dizili, geniş bant, otomatik huzme tarama kabiliyetine sahip ürün portföyü değişen teknoloji ve müşteri taleplerine göre geliştiriliyor.

Anten alanındaki tecrübe, altyapı ve bilgi birikimiyle ASELSAN, özgün tasarımlı çok bantlı baz istasyonu antenleri geliştiriyor. Şirket, çok sayıda 4XPOL GSM anteni teslimatı yapacak, 8XPOL GSM anteninin prototip doğrulama çalışmalarını da yakın zamanda tamamlayacak.
Anadolu Ajansı
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