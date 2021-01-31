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Türkiye otomotiv pazarı 25 Avrupa ülkesini geçti

2020 sonunda Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında toplam otomotiv ile otomobil satışları sıralamasında 6'ncı, Avrupa ticari araç satışları sıralamasında da 4'üncü ülke olarak yer aldı.
 31 Ocak 2021 11:20
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Türkiye otomotiv pazarı 25 Avrupa ülkesini geçti

Türkiye otomotiv pazarı, geçen yıl salgına karşın gösterdiği performansla 25 Avrupa ülkesini geride bırakırken, 2020'nin ikinci yarısında yükseldiği 6'ncı sıradaki konumu da korudu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını özellikle ilk dönemde birçok sektörde olumsuzluklar yaşanmasına neden olurken, otomotiv, en fazla etkilenen sektörlerin başında geldi.

Geçen yıl Kovid-19'un Avrupa'ya kıyasla Türkiye'de daha geç görülmesi, alınan güçlü önlemler ve özellikle ertelenen talepler nedeniyle artan satın alma iştahı gibi faktörler, otomotiv satışlarında Türkiye'nin daha güçlü kalmasını sağladı. Konuya ilişkin uluslararası kabul gören veriler de bu durumun gerçekliğini ortaya koyuyor.

- Avrupa otomotiv pazarı yüzde 23 daraldı

AA muhabirinin Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nden (ACEA) derlediği verilere göre, Avrupa Birliği (AB-26) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile Birleşik Krallık'ın dahil olduğu pazar toplamına göre, otomotiv pazarı (binek, ağır ve hafif ticari) geçen yıl yüzde 23,6 azalışla 14 milyon 86 bin 918 seviyesinde gerçekleşti. 2019'da ise 18 milyon 443 bin 305 adetlik satış olmuştu.

Otomobil pazarı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 24,3 azalarak 11 milyon 961 bin 182'ye ve ticari araç pazarı da yüzde 18 düşerek 1 milyon 793 bin 353 adede geriledi.

- Satışlarını artıran Avrupa ülkesi yok

Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde, AB, Birleşik Krallık ve EFTA ülkeleri toplamına göre geçen yıl satışını artıran bir ülke olmadı.

Bir önceki yıla göre en fazla düşüş yüzde 40,6 ile Hırvatistan, yüzde 34 ile Bulgaristan ve yüzde 33,9 ile Portekiz'de yaşandı.

Avrupa'nın önemli ülkelerinden Almanya'da satışlar bu dönemde yüzde 18,7, Fransa'da yüzde 23,8, İngiltere'de yüzde 28,3, İtalya'da yüzde 26,6 ve İspanya'da yüzde 31,3 geriledi.

- Türkiye, satışlarını artıran tek ülke oldu

AB, EFTA ülkeleri ve Birleşik Krallık'ı kapsayan toplam pazarda, satışlarını artıran tek ülke Türkiye olarak belirlendi.

2020 sonunda Türkiye, bir önceki yıla göre yüzde 61,8 artışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ncı, yüzde 57,5 artışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında da 6'ncı ve yüzde 77,2 artışla Avrupa ticari araç satışları sıralamasında 4'üncü ülke olarak yer aldı.

AB ve EFTA ülkeleri, Birleşik Krallık ve Türkiye otomotiv pazarında (binek, hafif ve ağır ticari) 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin satış adetleri ve değişim oranları şöyle;

20202019Değişim(yüzde)
Ülke
Almanya3.266.7494.017.059-18,7
Fransa2.100.0212.755.695-23,8
İngiltere1.967.6562.742.852-28,3
İtalya1.564.6702.132.630-26,6
İspanya1.030.7441.501.244-31,3
Belçika511.107644.046-20,6
Polonya510.153656.258-22,3
Hollanda429.832537.777-20,1
İsveç330.215418.478-21,1
Avusturya291.833382.033-23,6
İsviçre269.205351.094-23,3
Danimarka233.248264.244-11,7
Çekya228.834281.423-18,7
Norveç180.885189.824-4,7
Portekiz176.992267.827-33,9
Macaristan153.968190.084-19,0
Romanya145.012186.933-22,4
Finlandiya112.971133.520-15,4
İrlanda112.122145.104-22,7
Yunanistan88.710122.873-27,8
Slovakya84.909113.863-25,4
Slovenya63.10886.829-27,3
Lüksemburg50.81461.572-17,5
Litvanya47.59458.291-18,4
Hırvatistan43.80373.707-40,6
Bulgaristan29.66344.977-34,0
Estonya22.75632.226-29,4
Letonya16.77322.598-25,8
GKRY 11.98114.763-18,8
İzlanda10.59013.481-21,4
Toplam14.086.91818.443.305-23,6
20202019Değişim(yüzde)
Ülke
Türkiye796.200491.94761,8
Anadolu Ajansı
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