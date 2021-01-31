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Denizi olmayan kentten 54 ülkeye balık ihracatı

Kahramanmaraş'ın baraj göletlerinde yetiştirilerek dünyanın dört bir yanına gönderilen alabalıktan 167 milyon lira gelir elde edildi.
 31 Ocak 2021 11:25
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Denize kıyısı olmamasına rağmen su kaynakları bakımından Türkiye'nin önemli kentlerinden olan Kahramanmaraş'ın barajlarında yetişen balıklar 54 ülkeye ihraç ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın balık ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Baraj göllerinde kurulan üretim tesislerinde yetiştirilen alabalıkların çeşitli ülkelere ihraç edildiğini dile getiren Bozkurt, şunları kaydetti:

"2019 yılında 6 bin 702 ton alabalık işlenerek 3 bin 100 ton işlenmiş ürün olarak ihraç edildi ve 138 milyon lira gelir sağlandı. 2020 yılında ise 7 bin 500 ton alabalık işlenerek 3 bin 700 ton işlenmiş alabalık ihraç edilmiş ve bu alabalıklardan 167 milyon lira gelir elde edilmiştir. Romanya, Polonya, Almanya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Lübnan, Katar, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Çin, ABD, Irak ve İran başta olmak üzere 54 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor."

Bozkurt, kentin su ürünleri potansiyelinde Türkiye'de ilk üçe girdiğini aktararak, "Kahramanmaraş'ta faaliyette olan 'Su Ürünleri İşleme Tesisi' kapasite açısından Türkiye'de birinci, Avrupa'da ise üçüncü sırada yer alıyor." diye konuştu.

Kahramanmaraş Balık Üreticileri Derneği Başkanı İbrahim Sarı da su kaynakları üzerine kurulan alabalık üretim tesislerinde bu sezon yaklaşık 500 bin ton balık ürettiklerini belirtti.

Hasat döneminde yoğun bir tempoda çalıştıklarını anlatan Sarı, kentin 750 bin ton balık üretme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

-"Kahramanmaraş'ta yılın 12 ayı balık yetiştiriciliği var"

Sarı, bölgede üretilen balığın lezzetinden dolayı çok beğenildiğini dile getirerek, "Ürettiğimiz balıklar Türkiye içi ve ihracat olarak ikiye ayrılıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderiyoruz. Kahramanmaraş'ta yılın 12 ayı balık yetiştiriciliği var. Diğer yörelerde sadece sezonluk, 3 veya 5 aylık balık üretimi yapılmaktadır. Kahramanmaraş balık üretiminde, İstanbul'dan sonra denizi olmamasına rağmen Türkiye'de ikinci sırada yer almaktadır." dedi.

Balık Üreticisi ve Su Ürünleri Mühendisi Feridun Özdemir de Kahramanmaraş'ın sularının soğuk olması ve üreticilerin kaliteli yem kullanmasının balığa ayrı bir lezzet verdiğini söyledi.

Özdemir, üreticilerin gerekli desteği bulması halinde süs balığı yetiştiriciliğinde de kenti ilk sıraya taşıyacağına inandığını belirtti.
Anadolu Ajansı
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